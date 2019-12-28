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На новогодние гуляния и фейерверк возле елки в Витебске пропустят лишь после милицейского досмотра
29.12.2019 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новогоднюю ночь на площади Победы в Витебске пройдут массовые гуляния. Но попасть к елке можно будет лишь после милицейского досмотра,
В ночь с 31 декабря на 1 января на площади Победы возле елки милиция устроит зону безопасности. Ее оградят мобильными турникетами, откроют 4 пункта пропуска.
Попасть к елке можно будет лишь после досмотра вещей, в том числе с использованием технических и специальных средств.
— Это делается для того, чтобы не допустить проноса подозрительных, взрывоопасных предметов, а также ограничить проход пьяных людей. Для контроля за поведением отдыхающих и фиксации преступлений и правонарушений будет осуществляться видеосъемка, — отметил замначальника УВД облисполкома Алексей Шахович.
На праздник нельзя брать с собой любое оружие, его муляжи, пиротехнические средства, спиртное и иные напитки в стеклянной, металлической таре, тетрапакетах и пластиковых бутылках свыше 0,5 литра.
В 23.50 на площади Победы начнется трансляция новогоднего поздравления президента. До часа ночи можно будет потанцевать. С 1.00 до 3.00 начнется концерт.
Фейерверк — в 2.00.
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В новогоднюю ночь на площади Победы в Витебске пройдут массовые гуляния. Но попасть к елке можно будет лишь после милицейского досмотра.
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