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На новогодние гуляния и фейерверк возле елки в Витебске пропустят лишь после милицейского досмотра

29.12.2019 09:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь на площади Победы в Витебске пройдут массовые гуляния. Но попасть к елке можно будет лишь после милицейского досмотра, сообщает УВД.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В ночь с 31 декабря на 1 января на площади Победы возле елки милиция устроит зону безопасности. Ее оградят мобильными турникетами, откроют 4 пункта пропуска.

Попасть к елке можно будет лишь после досмотра вещей, в том числе с использованием технических и специальных средств.

— Это делается для того, чтобы не допустить проноса подозрительных, взрывоопасных предметов, а также ограничить проход пьяных людей. Для контроля за поведением отдыхающих и фиксации преступлений и правонарушений будет осуществляться видеосъемка, — отметил замначальника УВД облисполкома Алексей Шахович.

На праздник нельзя брать с собой любое оружие, его муляжи, пиротехнические средства, спиртное и иные напитки в стеклянной, металлической таре, тетрапакетах и пластиковых бутылках свыше 0,5 литра.

В 23.50 на площади Победы начнется трансляция новогоднего поздравления президента. До часа ночи можно будет потанцевать. С 1.00 до 3.00 начнется концерт.

Фейерверк — в 2.00.

Более подробная программа новогодних и рождественских мероприятий в Витебске — по ссылке.

 
Теги: Витебск
 
 
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В новогоднюю ночь на площади Победы в Витебске пройдут массовые гуляния. Но попасть к елке можно будет лишь после милицейского досмотра.
 
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