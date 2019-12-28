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Субъекты хозяйствования организуют питание учащихся в объектах общественного питания, расположенных в зданиях учреждений образования

29.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В целях недопущения ошибок при приеме наличных денежных средств организаторами общественного питания заместитель начальника инспекции – начальник управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району Светлана Шугова разъясняет следующее.

Субъекты хозяйствования организуют питание учащихся в объектах общественного питания, расположенных в зданиях учреждений образования

Использование кассового оборудования

При реализации товаров за наличный расчет плательщик обязан обеспечивать прием наличных денежных средств в порядке, установленном законодательством (пп. 1.17 п. 1 ст. 22 Налогового кодекса Республики Беларусь). Данный порядок определен Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр (далее – Положение), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 №924/16 (далее – Постановление №924/16). Положением определено, что прием денежных средств за реализованные субъектами хозяйствования товары (работы, услуги) осуществляется с использованием кассового оборудования и платежных терминалов.

С учетом внесенных изменений в Постановление №924/16 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2017 №1040/17 (далее – Постановление №1040/17) с 07.07.2018 года для организаторов общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в учреждениях общего среднего образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), средних школах-училищах олимпийского резерва, специализированных учебно-спортивных учреждениях, введена обязанность по использованию кассового оборудования при приеме наличных денежных средств.
К кассовому оборудованию относятся кассовый суммирующий аппарат, в том числе совмещенный с таксометром, специальная компьютерная система и билетопечатающая машина, а с 7 июля 2018 г. и программные кассы (это специализированное программное обеспечение, предназначенное для выполнения кассовых операций при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Особенности использования программных касс определены в главе 3 Положения №924/16. В настоящее время единственным зарегистрированным оператором программных касс в Беларуси является ООО «АЙЭМЛЭБ», информация о котором размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (https://info-center.by/). Также активно внедряются иные новые технологии оплаты товаров и услуг с помощью банковских платежных карточек и QR-кода продавца.

Введение в республике программных касс и в перспективе иных альтернативных решений направлено на то, чтобы дать субъектам хозяйствования возможность самостоятельно выбирать способ приема оплаты при продаже товаров (работ, услуг) в розничной торговле и общественном питании с учетом своих финансовых возможностей и объемов оборота при условии подключения к системе контроля кассового оборудования.

Платежные терминалы

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы в объектах общественного питания, расположенных в капитальных строениях (зданиях и сооружениях). Исключение составляют объекты общественного питания, расположенные в учреждениях общего среднего образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), средних школах – училищах олимпийского резерва, специализированных учебно-спортивных учреждениях, в которых установка платежных терминалов не обязательна (пп. 2.8.1 п. 2 Постановления №924/16, п. 2 приложения 1 к Постановлению №924/16). Следовательно, обязанности по установке платежных терминалов в указанных объектах отсутствуют, но в добровольном порядке могут быть установлены.

Меры ответственности

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена ответственность за неприменение кассового оборудования в установленных законодательством случаях при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет, а также за использование кассового оборудования без СКНО. Неприменение кассового оборудования в установленных законодательством случаях при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет влечет применение административной ответственности по ч. 1 ст. 12.18 КоАП не только к работникам субъектов хозяйствования в виде штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, но также и к юридическим лицам – в виде штрафа в размере до 100 базовых величин, к индивидуальным предпринимателям – от 5 до 50 базовых величин.

Нарушение порядка использования кассового оборудования при продаже товаров (работ, услуг), а равно отсутствие такого оборудования в соответствии с ч. 1 ст. 12.20 КоАП влечет применение мер административной ответственности в виде штрафа к работникам субъектов хозяйствования в размере до 50 базовых величин, на юридическое лицо – до 200 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин.

Галина ГОРБАЧ
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