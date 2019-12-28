Вместе со специалистом рассматриваем практические ситуации назначения пособия по беременности и родам молодым специалистам

Источник материала: Полымя

Рассмотрим несколько практических ситуаций назначения пособия по беременности и родам молодым специалистам.





Вопрос: Молодой специалист принята на работу 1 июля 2019 г. Женщина представила листок нетрудоспособности по беременности и родам, выданный на период с 20 августа по 23 декабря 2019 г. (126 календарных дней). Заработок за июль 2019 г. составляет 792,65 руб. (все рабочие дни отработаны). Взносы из заработка за июль 2019 г. за нее уплачены 7 августа 2019 г. Ее страховой стаж в общей сложности до 20 августа 2019 г. составляет 7 месяцев 3 дня, так как женщина до 1 июля 2019 г. работала по договору подряда. Как исчисляется пособие по беременности и родам?

Ответ: Так как на день наступления случая беременности и родов за женщину уплачивались взносы, она имеет право на пособие по беременности и родам (подп. 2.1 п. 2 ст. 7 Закона N 7-З и п. 2 Положения N 569).

Поскольку взносы за женщину до возникновения права на пособие по беременности и родам уплачивались более чем за 6 месяцев, пособие по беременности и родам ей назначается в общем порядке (п. 6 ст. 9 Закона N 7-З).

Расчетный период для исчисления пособия по беременности и родам — с 1 февраля по 31 июля 2019 г.

В расчетном периоде работница отработала по трудовому договору с 1 по 31 июля (31 календарный день). Заработок за июль 2019 г. не превышает среднюю величину средней заработной платы работников в республике за июль (1128,50 руб.). Среднедневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам в этом случае определяется путем деления суммы заработка за июль 2019 г. — 792,65 руб. — на 31 календарный день и составляет 25,57 руб. Размер пособия — 3221,82 руб. (25,57 руб. x 126 дней).

Вопрос: Молодой специалист (женщина) принята на работу 1 августа 2019 г. Это ее первое место работы. Получала среднее специальное образование в дневной форме получения образования по июнь 2019 г. включительно. Женщина представила листок нетрудоспособности по беременности и родам, выданный на период с 9 августа по 12 декабря 2019 г. (126 календарных дней). Взносы за нее до 9 августа 2019 г. не уплачивались. Имеет ли она право на пособие по беременности и родам?

Ответ: Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, в том числе:

работающие или осуществляющие иной вид деятельности, на которых распространяется государственное социальное страхование и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачиваются взносы (подп. 2.1 п. 2 ст. 7 Закона N 7-З);

получающие профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или послевузовское образование в дневной форме получения образования, а также получившие такое образование, — в течение двух месяцев после его получения (подп. 2.3 п. 2 ст. 7 Закона N 7-З).

Поскольку на день наступления случая беременности и родов взносы за работницу не уплачивались, права на пособие по беременности и родам по месту работы она не имеет. За назначением пособия по беременности и родам ей следует обращаться по прежнему месту получения образования. Пособие назначается в минимальном размере (50 процентов БПМ за каждый календарный месяц).

Инна ХОРОШКО,

начальник Кореличского районного сектора

Гродненского облуправления Фонда социальной защиты населения