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Новый год – время добрых дел

29.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д.Хвойница РЦСОН побывали председатель райисполкома Михаил Гулый, председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Ленкевич.

Новый год – время добрых дел

Гости искренне поздравили пожилых людей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Здоровья, оптимизма, долгих лет жизни – пожелал им Михаил Гулов.  


Новый год – время добрых дел


Новый год – время добрых дел

Помимо традиционных сладостей полезными и нужными подарками от исполнительной власти и районного Совета депутатов отделению круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов стали  бензопила и электрическая мясорубка.

Жильцы отделения поблагодарили гостей и вручили им сувениры. Символ наступающего года – замечательных мышек, сделали собственными руками подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста РЦСОН.


Новый год – время добрых дел

В этот день по доброй традиции поздравить пожилых людей приехали  главные герои праздника – Дедушка Мороз и Снегурочка, роли которых прекрасно исполнили учащиеся СШ №2 им.К.П.Орловского.


Новый год – время добрых дел


Новый год – время добрых дел


Новый год – время добрых дел
Ребята организовали праздничный концерт с песнями, загадками, стихами и подарками. У всех присутствующих было по-настоящему праздничное настроение и улыбки озаряли их лица.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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В отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д.Хвойница РЦСОН побывали председатель райисполкома Михаил Гулый,...
 
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