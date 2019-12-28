Новый год – время добрых дел

Источник материала: Кировец

В отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д.Хвойница РЦСОН побывали председатель райисполкома Михаил Гулый, председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Ленкевич.





Гости искренне поздравили пожилых людей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Здоровья, оптимизма, долгих лет жизни – пожелал им Михаил Гулов.













Помимо традиционных сладостей полезными и нужными подарками от исполнительной власти и районного Совета депутатов отделению круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов стали бензопила и электрическая мясорубка.

Жильцы отделения поблагодарили гостей и вручили им сувениры. Символ наступающего года – замечательных мышек, сделали собственными руками подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста РЦСОН.







В этот день по доброй традиции поздравить пожилых людей приехали главные герои праздника – Дедушка Мороз и Снегурочка, роли которых прекрасно исполнили учащиеся СШ №2 им.К.П.Орловского.

















Ребята организовали праздничный концерт с песнями, загадками, стихами и подарками. У всех присутствующих было по-настоящему праздничное настроение и улыбки озаряли их лица.

Фото Максима МИКЕШИНА.