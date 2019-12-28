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Программа новогодних праздничных мероприятий в Глуске

29.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В новогоднюю ночь для глусчан состоится праздничное мероприятие «С Новым годом, с новым счастьем!», оно начнется возле Центра культуры и досуга «Орион»  1 января в 00:45 и продлится до 3:00. Праздничный салют запланирован в 01:00, а вечером того же дня, в 18:00, возле «Ориона» всех ждут на танцевальную программу «Новогоднее настроение».

Центр культуры и досуга «Орион» приглашает детей и взрослых на свои мероприятия

1 января:

развлекательно-игровая программа для детей и подростков «У нас каникулы!» — 14:00;

также будет работать кинозал ЦКД «Орион» — зрителей, маленьких и взрослых, ждут мультфильмы «Фиксики против Кработов», «Иван Царевич и Серый Волк-4» и фильмы «Звездные войны» и «Холоп»;

2 января:

танцевально-игровая программа для детей и подростков «Игралия, Игралия — чудесная страна!» — 14:00;

3 января:

развлекательно-игровая программа «Веселый час» — 14:00,

дискотека подростковая — 19:00, ночная — 22:30;

4 января:

познавательно-игровая программа для детей и подростков «Все мы вместе соберемся и в мир сказок окунемся» — 14:00,

дискотека подростковая — 19:00, ночная — 22:30;

5 января:

развлекательно-игровая программа для детей и подростков «Улыбайтесь от души» — 14:00;

7 января:

праздничный концерт «Рождественские встречи» — 11:00.

 
 
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В новогоднюю ночь для глусчан состоится праздничное мероприятие «С Новым годом, с новым счастьем!», оно начнется возле Центра культуры и досуга «Орион»  1...
 
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