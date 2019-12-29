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Благотворительная ёлка в Пинском районе собрала более 200 ребят

30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Благотворительная ёлка в Пинском районе собрала более 200 ребят

В отличном праздничном настроении ребята из детского дома семейного типа в д. Высокое.

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране – она стартовала 9 декабря и финиширует 10 января. В эти праздничные дни акция дарит детям добрую сказку и немного волшебства, ведь под Новый год мечты обязательно должны сбываться!

23 декабря благотворительная елка состоялась и в Пинском районе – в Оснежицах, на базе районного Центра культуры и досуга. Праздничную программу организовали для 246 ребят из всех уголков района – детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, а также деток, признанных находящимися в социально опасном положении. Всех присутствовавших тепло поздравили заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, начальник отдела по образованию Пинского райисполкома Виктор Гаврилович и директор КУП ДРОЦ «Свитанак», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Валентина Бегеба.

– Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Благотворительная елка сегодня проходит под эгидой Пинского районного исполнительного комитета, Белорусского республиканского союза молодежи и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Пусть все ваши заветные мечты сбываются, пусть 2020-й год принесет много добра и ярких радостных моментов. Желаю, чтобы каждый из вас нашел в жизни свою дорогу и уверенно шел по ней вперед. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! – обратилась к участникам праздника Валентина Бегеба.

По традиции участников благотворительной елки ждали сюрпризы – сначала ребят пригласили на новогоднее театрализованное представление. Артисты районного Центра культуры и досуга мастерски перевоплотились в сказочных персонажей и увлекли детей в захватывающие приключения. Затем всех ждала развлекательная программа у наряженной красавицы-елки – с хороводами, песнями, танцами, конкурсами. Скучать не довелось никому. А игры и конкурсы сказочным персонажам, Дедушке Морозу и Снегурочке, помогали проводить волонтеры.

Впечатления у участников остались самые лучшие. Так, Татьяна Труш, которая приехала на елку с дочками Валерией и Кариной, рассказала: «Мы из Пинковичей, очень приятно, что пригласили на такой замечательный праздник. Особенно моим девочкам понравилось театрализованное представление».

11-летний Влад Грудовик из агрогородка Молотковичи приехал на елку с мамой Анной. Мальчишка поделился эмоциями: «Нам показали классный спектакль, в котором было много веселых моментов. А еще я рассказал стихотворение Деду Морозу и получил в подарок мягкую игрушку – рыбку».

Отличное настроение было и у ребят, которые воспитываются в детском доме семейного типа в деревне Высокое. В Оснежицы на благотворительный утренник они приехали всей большой семьей, вместе с приемной мамой Людмилой Ивановной Кухаренко. К мероприятию готовились – купили специальные новогодние колпачки, подобрали одежду с новогодней тематикой. «Мы воспитываем девять деток, самому младшему Марку – два с половиной годика, старшей Ксении – шестнадцать лет. Очень приятно, что государство, местные органы власти оказывают нам большую поддержку, уделяют внимание не только в праздники, но и в повседневной жизни. А что касается сегодняшнего мероприятия – дети в восторге, пожалуй, это лучшее представление, на котором мы были», – рассказала Людмила Ивановна.

Все ребята получили подарки от Пинского райисполкома, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Спонсорскую помощь также оказали ОАО «Пинский автобусный парк» и «Беларусбанк». А еще детям подарили игрушки, настольные игры, канцелярские принадлежности, собранные во время благотворительной акции райкома ОО «БРСМ» «Чудеса на Рождество». В ней принимали участие школы, а также дошкольные учреждения нашего района.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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