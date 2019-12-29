«Родилась с онкологией. Вылечили». Три истории детей, которые ждут подарки к Новому году

Источник материала: Tut.by

К Новому году и Рождеству Белорусское Общество Красного Креста проводит большую благотворительную кампанию. Называется она «Елка желаний» и проходит по 16 января 2020 года. БОКК планирует собрать подарки для 10 тысяч мальчиков и девочек. В основном, это тяжелобольные дети и дети с инвалидностью, а также ребята из многодетных, неблагополучных и приемных семей. Рассказываем три истории ребят, которые ждут ваших подарков.

История 1: Рома Кукреш



Фото: семейный архив

Роме Кукрешу 13 лет. Он любит компьютерные игры и мечтает стать программистом — но не только мечтает, а действует. По информатике — десятка, математика — один из любимых предметов. Рома учится без семерок. Школьную программу приходится осваивать дома: у мальчика тяжелая инвалидность.

— После перенесенной онкологии в младенческом возрасте и операции на позвоночнике — была злокачественная опухоль — он остался парализованным наполовину, — рассказывает Татьяна, мама Ромы. — От подмышек он не чувствует тело и передвигается на коляске.

Рома живет с мамой, которая ухаживает за ним, и старшей сестрой — ей 21 год, уже работает. У них есть собака, кошка, рыбки. Рома в меру сил заботится о домашних животных, которых очень любит. А этим летом мальчику подарили формикарий — искусственный муравейник, и у него появилось хобби.

— За муравьиной фермой полностью ухаживает сам. Увлажняет, кормит, жучков содержит. Муравьи едят зерна и личинки жуков, белок яйца, курицу.

— А как муравьи называются?

— Жнецы. Степной жнец, а по-латыни — как, Рома? Messor structor.

Это увлечение — разведение муравьев дома — называется мирмекиперство. Колония растет, Рома наблюдает за ней. Среди насекомых отличит «солдата» от рабочего. А с недавнего времени фотографирует муравьев. Татьяна прислала нам снимки: они получаются такими, какими позволяет сделать телефон. Рома по-настоящему увлечен и хотел бы совершенствоваться, но фотоаппарата у семьи нет. На Новый год он мечтает получить универсальный набор объективов для телефона. Тогда он сможет прикрепить к своему телефону макрообъектив и показать нам совсем другие фотографии.

История 2. Катя Галиновская



Фото: семейный архив

— Родилась с онкологией. Вылечили, — коротко, сдержанно рассказывает об 11-летней Кате мама Ирина. — Сдавлен спинномозговой канал. Не ходят ножки, она в коляске.

Три года Катя Галиновская посещала школу. Мама все время была вместе с ней.

— Ей нравилось на физкультуру ходить. Я с ней старалась делать всё, что делали дети: спускала с коляски, делала наклоны.

Катя подросла, и год назад маме стало трудно сопровождать ее. Тем более, что девочка поступила и в музыкальную школу. Хотя занятия удалось организовать так, чтобы они были два раза в неделю, все же это стало дополнительной нагрузкой. Возить Катю в обе школы, кроме матери, некому. Старший брат Кати учится в лицее, бабушка уже пожилая, живет отдельно и лишь изредка может помочь, больше в семье никого нет.

Ирина поговорила с дочкой, и решили, что общеобразовательную программу Катя будет проходить на дому. Так удалось сохранить музыкальные занятия. В своем юном возрасте Катя осваивает уже четвертый инструмент. Сначала девочка играла на скрипке, но ей было тяжело держать руку на весу. Поэтому через год стала заниматься на цимбалах — и продолжает уже третий год. Дополнительный инструмент — фортепиано. На нем Катя играет в музыкальной школе, а дома разучивает те же произведения на синтезаторе. Когда-то его подарили девочке благодаря Белорусскому детскому хоспису — тогда и было принято решение учиться музыке.

Дома Катя творит из цветного пластика при помощи 3D-ручки. По просьбе Ирины ее подруга распечатала рисунки, по которым Катя изготовила поделки. Есть несколько домиков и гитара.

— Долго может заниматься, — говорит Ирина. — Интересно ей. Пока не сделает — не останавливается.

Но 3D-ручка сломалась — и Катя очень хотела бы такую на Новый год. Нужен и расходный материал — разноцветный пластик.

Есть еще один подарок, который не принято просить у Деда Мороза, но он очень облегчит жизнь Кате и Ирине. Это душевой стул с вырезом — необходимость для гигиены человека с инвалидностью.

История 3. Аня Пискун и Ваня Пискун



фото: семейный архив

В этой семье сразу три подростка, две из них — выпускницы. Марии 17, она оканчивает школу и готовится поступать в медицинский университет на лечебное дело. Аня в девятом классе. Решено, что тоже будет поступать этим летом, но куда — еще не определилась. Пока есть время, выбирает вместе с психологами, проходит профориентирование. У девочек есть младший брат — 12-летний Ваня.

Кроме обычных школьных дел, у родителей в этой семье есть и более серьезные заботы. Папа ухаживает за ребенком с инвалидностью. Такое решение приняли на семейном совете: маме, бухгалтеру, оказалось проще найти работу, чем мужчине в возрасте за 50 устроиться по своей специальности.

Аня в два с половиной года заболела лейкозом. Лечение оказалось эффективным: у нее ремиссия, рецидивов не было. До пяти лет девочка оставалась дома, затем смогла пойти в обычный детский сад и в школу, несмотря на инвалидность.

В это же время мама забила в колокола, беспокоясь о младшем сыне. Когда Ване было два с половиной, Тамаре стало очевидно, что развивается он не так, как старшие дети. Лишь к шести годам был установлен диагноз — аутизм. И в Ванином случае это тоже инвалидность.





Обучение у мальчика особенное. Сначала, еще до официального диагноза, с ним интенсивно занимались родители и специалисты. Затем в коллективе, где было всего пять человек, Ваня осваивал программу начальной школы, рассчитанную на пять лет вместо обычных четырех. Теперь он в классе интегрированного обучения, и у него 27 одноклассников. Все время в школе рядом с Ваней находится тьютор — воспитатель, специалист по индивидуальной адаптации детей.

Ане уже 15. Спустя десять лет после тяжелой болезни ей сняли инвалидность. Остаточные явления есть, но с ними удается справиться. Аня живет активно: пела, попробовала несколько спортивных секций, сейчас постоянно рисует — чаще всего простым карандашом или черной гелевой ручкой. Увлекается рок-музыкой и слушает ее постоянно, вся комната в постерах. Ваня тоже любит музыку.

Тамара говорит, что лучшим подарком для детей стали бы беспроводные наушники. Востребованы они постоянно и не так быстро выходят из строя, как традиционные с проводами.

C Белорусским Красным Крестом вы можете помочь исполнить мечту Ромы, Кати, Ани, Вани и еще 10 тысяч детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для этого можно внести любую сумму на странице кампании «Елка желаний» Белорусского Красного Креста. Подопечные Белорусского Красного Креста получат нужные им подарки в январе.

Также можно передать подарки, связавшись со Службой поддержки благотворительных пожертвований Белорусского Красного Креста: +375 (29) 697 20 58, donation@redcross.by.