Более 300 ребят собрала профсоюзная елка в Борисове

Источник материала: Единство

Главными гостями новогоднего шоу были дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также талантливая молодежь региона.

После увлекательного спектакля «Мышиный бунт, или новогодние приключения в мышином королевстве», который подготовили воспитанники и педагоги детской хореографической школы искусств, ребят ждала веселая игровая программа в фойе. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хороводы, участвовали в конкурсах, рассказывали стихи и исполняли веселые песни. И, конечно же, какой Новый год без подарков — каждый ребенок получил сладости от профсоюзной организации.

— Этот праздник — настоящее чудо для детей, — считает Анастасия Русецкая. Она пришла на мероприятие вместе с четырьмя детьми — Никитой, Викторией, Евгением и Максимом. Это ее дети и племянники.

Ребята рассказали о своих заветных желаниях. Никита мечтает стать программистом, занимается в студии 3D-моделирования, Вика — принцессой, костюм подходящий уже имеется. У Жени мечта — стать футболистом, для этого он занимается в футбольной секции, и их команда, к слову, имеет победы на различных соревнованиях. Ну а у четырехлетнего Максима желание, наверное, созвучное с мечтами многих людей:

— Дедушка Мороз, дай нам, пожалуйста, много снега на Новый год.

Как отметила член Совета Республики Национального собрания, председатель Борисовского районного объединения профсоюзов Елена Зябликова, добрая традиция дарить детям веру в чудо в преддверии зимних праздников существует в профсоюзной организации с 2002 года. За это время тысячи детей побывали на районной благотворительной елке. Но акция «Профсоюзы — детям» — это не единичное праздничное представление, а ежедневная помощь тем, кто в ней нуждается. Так, в уходящем году профсоюзные работники навестили ребят в приюте социально-педагогического центра, Доме ребенка, центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Акция продлится до 15 января и охватит все социальные учреждения района. Представители профсоюзных организаций проведывают ребят, вручают подарки и перечисляют деньги, которые учреждения смогут потратить на необходимое.

— Главная задача профсоюзов — не оставить без внимания ни одного ребенка. Мы стараемся подарить настоящее волшебство детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, талантливым борисовчанам. Хочется верить, что все печали и тревоги останутся в уходящем году, что в новом будут только радостные и светлые события, — подчеркнула Елена Зябликова.

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