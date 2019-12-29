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Девять белорусов из опрокинувшегося под Псковом автобуса в больнице. Среди пострадавших есть дети
30.12.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За медицинской помощью обратилось 24 белоруса — пассажира перевернувшегося автобуса в Псковской области. Один человек находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
Авария
Всего в автобусе было 50 человек, в том числе четыре ребенка и два водителя, все они граждане Беларуси.
Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун, за медицинской помощью обратились 24 человека, из них 13 отправили на консультацию в Псковскую областную больницу. Шесть человек из 13 пострадавших получили помощь амбулаторно, семерых госпитализировали. Один человек находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое, два человека в отделении челюстно-лицевой хирургии, два — в отделении торакальной хирургии, двое — в травматологии. Кроме этого, двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Ситуация находится под контролем посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.
Как сообщает местное издание
Для пассажиров, не пострадавших в аварии, развернули пункт временного содержания в отеле «Балтхаус».
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За медицинской помощью обратилось 24 белоруса - пассажира перевернувшегося автобуса в Псковской области.
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