ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девять белорусов из опрокинувшегося под Псковом автобуса в больнице. Среди пострадавших есть дети

30.12.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За медицинской помощью обратилось 24 белоруса — пассажира перевернувшегося автобуса в Псковской области. Один человек находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.


Фото: Псковская лента новостей

Авария произошла на 269-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург — Невель — граница Беларуси. Водитель, управляя автобусом «Неоплан» на маршруте Минск — Санкт-Петербург, совершил съезд с дороги вправо по ходу движения, автобус опрокинулся.

Всего в автобусе было 50 человек, в том числе четыре ребенка и два водителя, все они граждане Беларуси.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун, за медицинской помощью обратились 24 человека, из них 13 отправили на консультацию в Псковскую областную больницу. Шесть человек из 13 пострадавших получили помощь амбулаторно, семерых госпитализировали. Один человек находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое, два человека в отделении челюстно-лицевой хирургии, два — в отделении торакальной хирургии, двое — в травматологии. Кроме этого, двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Ситуация находится под контролем посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.

Как сообщает местное издание «Псковская лента новостей», за рулем автобуса находился 47-летний мужчина.

Для пассажиров, не пострадавших в аварии, развернули пункт временного содержания в отеле «Балтхаус».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За медицинской помощью обратилось 24 белоруса - пассажира перевернувшегося автобуса в Псковской области.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ветрено, пасмурно, дождливо. Погода в Гродно в новогоднюю ночь и остальные дни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика