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«Джинсы стоили 90 рублей, а зарплата была - 150». Очевидцы 80-х - о перестройке, Чернобыле и моде

30.12.2019 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восьмидесятые годы в СССР были насыщены и радостными событиями, и трагическими: Олимпиада-80, минское «Динамо» впервые становится чемпионом Союза по футболу, мода становится более яркой и интересной, в то же время люди переживают аварию на Чернобыльской АЭС, Спитакское землетрясение, а студентов массово призывают в армию. Мы пригласили в студию тех, чья юность и молодость пришлись на это десятилетие, и они рассказали, какими для них были эти события.

 
 
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