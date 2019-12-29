«Джинсы стоили 90 рублей, а зарплата была - 150». Очевидцы 80-х - о перестройке, Чернобыле и моде

Источник материала: Tut.by

Восьмидесятые годы в СССР были насыщены и радостными событиями, и трагическими: Олимпиада-80, минское «Динамо» впервые становится чемпионом Союза по футболу, мода становится более яркой и интересной, в то же время люди переживают аварию на Чернобыльской АЭС, Спитакское землетрясение, а студентов массово призывают в армию. Мы пригласили в студию тех, чья юность и молодость пришлись на это десятилетие, и они рассказали, какими для них были эти события.