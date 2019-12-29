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В Новый год без долгов!

30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Новый год без долгов!
Отдел принудительного исполнения Пинского района и города Пинска поздравляет всех жителей нашего города и района с наступающими Новым годом и Рождеством! Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, финансового вам благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким.

В преддверии наступающих праздников хочется напомнить, что Новый год лучше встречать без долгов. Дополнительно сообщаем, что задолженность по исполнительным производствам в настоящее время можно оплатить посредством системы ЕРИП, а также путем использования банковского терминального оборудования (банковской картой), находящегося в отделе (г. Пинск, ул. Завальная, 39, кабинет № 206).

 
 
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> Отдел принудительного исполнения Пинского района и города Пинска поздравляет всех жителей нашего города и района с наступающими Новым годом и Рождеством!...
 
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