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В Новый год без долгов!
30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В преддверии наступающих праздников хочется напомнить, что Новый год лучше встречать без долгов. Дополнительно сообщаем, что задолженность по исполнительным производствам в настоящее время можно оплатить посредством системы ЕРИП, а также путем использования банковского терминального оборудования (банковской картой), находящегося в отделе (г. Пинск, ул. Завальная, 39, кабинет № 206).
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> Отдел принудительного исполнения Пинского района и города Пинска поздравляет всех жителей нашего города и района с наступающими Новым годом и Рождеством!...
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