В Новый год без долгов!

Источник материала: Полесская правда



Отдел принудительного исполнения Пинского района и города Пинска поздравляет всех жителей нашего города и района с наступающими Новым годом и Рождеством! Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, финансового вам благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким.

В преддверии наступающих праздников хочется напомнить, что Новый год лучше встречать без долгов. Дополнительно сообщаем, что задолженность по исполнительным производствам в настоящее время можно оплатить посредством системы ЕРИП, а также путем использования банковского терминального оборудования (банковской картой), находящегося в отделе (г. Пинск, ул. Завальная, 39, кабинет № 206).