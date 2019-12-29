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Парень в Костюковичах со всего размаху швырнул кота на асфальт, компания снимала видео и ржала
30.12.2019 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видео, на котором неизвестный молодой человек со всего размаха бросает об асфальт кота,
Видео было снято 27 декабря.
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По информации TUT.BY, речь идет о профессиональном лицее № 8 и его 17-летнем второкурснике. Известно и имя молодого человека, который жестоко обращался с котом. Он удалил свою страницу из соцсети.
С администрацией лицея нам пока связаться не удалось.
Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.
Кот жив.
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Милиция установила личность парня, который жестоко обращался с животным, и даст его действиям оценку.
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