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Парень в Костюковичах со всего размаху швырнул кота на асфальт, компания снимала видео и ржала

30.12.2019 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видео, на котором неизвестный молодой человек со всего размаха бросает об асфальт кота, опубликовал телеграм-канал «отчислено». Кот после такого жестокого обращения убегает, а парни — в кадре и оператор — смеются. Милиция уже нашла того, кто так поступил с животным.


Открыть/скачать видео (1.34 МБ)

Видео было снято 27 декабря.

По данным МВД, в кадре — учащийся одного из учебных заведений райцентра.

По информации TUT.BY, речь идет о профессиональном лицее № 8 и его 17-летнем второкурснике. Известно и имя молодого человека, который жестоко обращался с котом. Он удалил свою страницу из соцсети.

С администрацией лицея нам пока связаться не удалось.

Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

Кот жив.

 
 
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Милиция установила личность парня, который жестоко обращался с животным, и даст его действиям оценку.
 
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