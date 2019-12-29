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Один из самых больших торфяников в Беларуси восстановят по уникальной технологии

30.12.2019 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одно из самых больших болот Беларуси — Докудовское — в следующем году начнут восстанавливать по уникальной ускоренной технологии. Обычно такое восстановление занимает много времени, но ученые разработали специальную программу по заболачиванию и реабилитации этой низинной местности и обещают справиться за пять лет, сообщает ПРООН в Беларуси.


Фото: by.undp.org/

Работы по восстановлению торфяника Докудовское, что около Лиды, ведутся в рамках пятилетнего проекта ПРООН-ГЭФ «Ветландс» в сотрудничестве с проектом ЕС «LIFE: вертлявая камышевка».

На торфянике высадят семена болотных растений, что позволит восстановить здесь за пять лет осоковое болото и экосистему в целом.

Заболачивание нарушенных участков позволит, как говорят специалисты, сократить выброс в атмосферу углекислого газа — процесс разложения и минерализации торфа сменится его накоплением, а значит, болото начнет жить.

Подобную технологию в Беларуси применяли только на верховных болотах. Теперь решили опробовать ее и в низинных, таких как Докудовское, которое и выбрали для проведения эксперимента.

Восстановление низинного торфяника по ускоренной технологии проведут впервые в мире. Для этого специалисты разработали специальную методику и уже провели первые опыты.

Так, сотрудники НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам на небольшом участке некоторое время высаживали осоку и получали положительный результат. После первых удачных экспериментов решено было протестировать метод уже на больших площадях, а именно на выработанном торфяном месторождении Докудовское площадью около 70 га.
Для этого в рамках проекта купят специальный комбайн, с помощью которого на Споровском, естественном болоте низинного типа, соберут семена осок, которые потом высадят на Докудовском. На помощь позовут волонтеров.

Эксперимент проведут в 2020—2021 годах, а потом будут наблюдать за его результатами.

Подобные работы сейчас идут в Германии, однако именно на низинных осоковых болотах такой эксперимент никогда ранее не проводился. Вполне возможно, белорусский опыт пригодится и в Литве, где есть такие же осушенные низинные болота.

Кстати, Беларусь — один из мировых лидеров по восстановлению болот: в рамках проектов Международной технической помощи в стране уже восстановлено более 50 тысяч га неэффективно осушенных болот.

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Ученые разработали специальную программу по заболачиванию и реабилитации этой низинной местности.
 
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