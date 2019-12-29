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Один из самых больших торфяников в Беларуси восстановят по уникальной технологии
30.12.2019 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одно из самых больших болот Беларуси — Докудовское — в следующем году начнут восстанавливать по уникальной ускоренной технологии. Обычно такое восстановление занимает много времени, но ученые разработали специальную программу по заболачиванию и реабилитации этой низинной местности и обещают справиться за пять лет,
Работы по восстановлению торфяника Докудовское, что около Лиды, ведутся в рамках пятилетнего проекта ПРООН-ГЭФ «Ветландс» в сотрудничестве с проектом ЕС «LIFE: вертлявая камышевка».
На торфянике высадят семена болотных растений, что позволит восстановить здесь за пять лет осоковое болото и экосистему в целом.
Заболачивание нарушенных участков позволит, как говорят специалисты, сократить выброс в атмосферу углекислого газа — процесс разложения и минерализации торфа сменится его накоплением, а значит, болото начнет жить.
Подобную технологию в Беларуси применяли только на верховных болотах. Теперь решили опробовать ее и в низинных, таких как Докудовское, которое и выбрали для проведения эксперимента.
Восстановление низинного торфяника по ускоренной технологии проведут впервые в мире. Для этого специалисты разработали специальную методику и уже провели первые опыты.
Так, сотрудники НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам на небольшом участке некоторое время высаживали осоку и получали положительный результат. После первых удачных экспериментов решено было протестировать метод уже на больших площадях, а именно на выработанном торфяном месторождении Докудовское площадью около 70 га.
Эксперимент проведут в 2020—2021 годах, а потом будут наблюдать за его результатами.
Подобные работы сейчас идут в Германии, однако именно на низинных осоковых болотах такой эксперимент никогда ранее не проводился. Вполне возможно, белорусский опыт пригодится и в Литве, где есть такие же осушенные низинные болота.
Кстати, Беларусь — один из мировых лидеров по восстановлению болот: в рамках проектов Международной технической помощи в стране уже восстановлено более 50 тысяч га неэффективно осушенных болот.
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Ученые разработали специальную программу по заболачиванию и реабилитации этой низинной местности.
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