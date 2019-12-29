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В Бобруйске и окрестностях умерли двое детей. Двухлетняя малышка - от менингита, садик на карантине

30.12.2019 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смерть двухлетней девочки в Бобруйске связывают с молниеносной формой генерализованной менингококковой инфекции. Это предварительный диагноз специалистов, рассказали TUT.BY в Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Детский сад, в который ходила малышка, работает в обычном режиме. На карантине — лишь две группы. Сегодня стало известно, что в те же сутки, 25 декабря, в деревне Каменка, что в 13 км от Бобруйска, умер 5-летний мальчик.


Фото: Сергей Комков

Двухлетняя девочка умерла в больнице 25 декабря. В причинах смерти ребенка разбираются соответствующие службы — следствие, эпидемиологи, сообщили TUT.BY в Бобруйском горисполкоме.

По словам заведующей отдела эпидемиологии Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Виктории Богданович, нужно какое-то время, чтобы поставить окончательный диагноз. Но, как правило, он подтверждает предварительный. А в этом случае это — генерализованная менингококковая инфекция, которая протекала в молниеносной форме.

Детский сад, в который ходила девочка, работает в обычном режиме, рассказали в учреждении.

— По согласованию и согласно рекомендациям санстанции проведен весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий, — пояснили TUT.BY в администрации детского сада.

По словам руководства, все проведенные меры стандартны при выявлении какого-либо вируса в детском саду — будь то респираторная инфекция или ветряная оспа. Две группы до 2 января закрыты на карантин, то есть дети не участвуют в массовых мероприятиях.

— Какой-либо опасности нет, паниковать не нужно — все проходит в штатном режиме, — подчеркнули в администрации детского сада.

Хотя, говорят, родители по-разному отнеслись к произошедшему: кто-то перестал водить ребенка в сад.

Еще одна смерть ребенка

Бобруйские СМИ сообщают, что в ночь на 25 декабря в деревне Каменка, что в 13 км от Бобруйска, умер 5-летний мальчик. Как пишет «Коммерческий курьер», Даниил умер дома. Накануне малыш был в местном детском садике, никаких пугающих симптомов в момент его пребывания там не было. Плохо малышу стало уже дома. Мама вызвала скорую, но спасти ребенка врачам не удалось.

Даниил жил с мамой и бабушкой, родители в разводе. Семья характеризуется положительно. У мамы Даниил был единственным ребенком.

Связаны ли оба случая детских смертей между собой, пока не известно.

СК проводит проверку по факту смерти ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В феврале 2019 года в Гомеле от менингита умер 2-летний Глеб. Болезнь протекала быстро — от первых симптомов до смерти мальчика прошли сутки. 11 марта в Гомеле в той же больнице умерла 16-летняя школьница — тоже от менингита.

Что говорят о менингите врачи?

  • От менингита (и других осложнений менингококковой, пневмококковой и гемофильной инфекции) действительно иногда умирают — увы. И у нас, и во всем мире. Но чаще — запомните это и не паникуйте! — менингиты успешно излечиваются. Правда, к сожалению, эта болезнь может протекать молниеносно, возникает менингококцемия с множественным поражением органов и систем или менингококковый сепсис, например, — и тогда даже в условиях суперсовременной клиники даже бригада суперкомпетентных врачей иногда ничего не может сделать. И да, увы, чаще, по мировой статистике, болеют и умирают именно дети. Из них больше всего — в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Наиболее часто, по статистике, — дети первого года жизни.
  • Нужна срочная госпитализация в реанимационное отделение? Совсем не все больные с подозрением на менингит поступают (и должны поступать) в реанимационное отделение. Они, несомненно, должны быть срочно госпитализированы, но при типичном течении болезни чаще всего помощь оказывается в общем отделении. Кто займется поступившим пациентом, зависит от состояния ребенка: есть четкие клинические симптомы, которые указывают на необходимость помещения ребенка в реанимацию и начала интенсивной терапии — спутанное сознание или его отсутствие, дыхательная недостаточность, тяжелое обезвоживание, отсутствие диуреза (ребенок не выделяет мочу), нестабильная гемодинамика (например, низкое давление), геморрагическая сыпь и еще много-много других. «Родителям все это знать не нужно — поверьте, каждый реаниматолог может адекватно оценить истинную тяжесть состояния пациента. И когда родителям кажется, что происходит какой-то ужас (а им так часто кажется, и это нормально, они родители), реаниматолог или любой другой врач может объективно видеть лишь состояние средней тяжести — и это не показание к срочной госпитализации в отделение интенсивной терапии. Другое дело, что каждый реаниматолог может дать заключение только и конкретно на момент осмотра — и, например, рекомендовать другому врачу, которому передают ребенка, контроль за его состоянием с определенной регулярностью, а при ухудшении состояния — срочную повторную консультацию».
  • Можно ли «застраховаться» от менингита? В Беларуси (и мире) можно сделать прививку против некоторых возбудителей инфекции, приводящей к менингиту, — а это менингококки разных типов, гемофильная палочка и пневмококки. Еще несколько лет назад в Беларуси была зарегистрирована и доступна французская вакцина для предупреждения менингококковой инфекции «Менинго А+С», но она активна в отношении серотипов А и С, а у нас преимущественно циркулировал серотип В — и ее перестали закупать. Сейчас вакцин против именно менингококковой инфекции в стране нет. Зато можно платно привить ребенка от пневмококковой инфекции (вакцины «Синфлорикс» и «Превенар 13») или гемофильной палочки (в составе многокомпонентных вакцин «Пентаксим», «Хиберикс», «Инфанрикс гекса», «Гексаксим» и «Эупента»). Наличие и стоимость вакцины можно уточнить в поликлиниках страны, частных медицинских центрах или Минском городском центре вакцинопрофилактики. Но — важно понимать! Разновидностей всех этих возбудителей инфекции — великое множество. Если человек был инфицирован (привит) одним из них, то это не означает, что он застраховал себя от менингококковой или пневмококковой инфекции на всю жизнь: увы, можно заразиться любой другой его разновидностью. Да и сами штаммы постоянно меняются. Так что вакцинация — не панацея, но реальная возможность а) «попасть» в нужный штамм, б) снизить риск осложнений при встрече с возбудителем. А в целом, так как инфекция передается воздушно-капельным путем при тесном контакте, рекомендации могут быть только общими: мыть руки, проветривать квартиру, стараться избегать массового скопления людей в помещениях в осенне-зимний сезон.

По данным Минздрава, в последние десятилетия в стране менингококковая инфекция относится к редко встречающимся инфекциям (показатель заболеваемости — менее 1 на 100 тысяч населения). От менингита и других осложнений инфекции в 2018 году умерли 5,3%заболевших. Все случаи смерти были связаны с генерализованной формой инфекции — менингококкцемией. Наиболее частыми причинами стали поздние обращения за медпомощью и отказы от госпитализации.



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Теги: Гомель
 
 
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25 декабря, оказывается, умер еще один ребенок - 5-летний мальчик в деревне Каменка под Бобруйском.
 
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