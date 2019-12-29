«Обошли все свадебные салоны города». Как участники готовились к Венскому балу с участием президента

Источник материала: Tut.by

28 декабря прошел первый Венский бал в Беларуси. Помимо молодых людей со всей страны участие в нем приняли Александр Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Мероприятие организовали два министерства — культуры и образования. TUT.BY поговорил с участниками бала и узнал, как долго они репетировали и чем бал им запомнился.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как участники попали на бал?

Министерство образования направило на Венский бал более 350 студентов и представителей молодежи, школьников из старших классов. Всего на балу было около 400 участников, в том числе и высокопоставленные чиновники, представители дипломатического корпуса. Во Дворце независимости были замечены премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Игорь Петришенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр обороны Андрей Равков, министр культуры Юрий Бондарь, министр образования Игорь Карпенко, депутат Мария Василевич, главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров и другие.

Президент Беларуси вальсировал с ведущей телеканала «Беларусь 1», недавно назначенной заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, Полиной Шубой.

Студентов на бал номинировали учреждения образования: от крупных вузов было 10−12 человек, от менее многочисленных — 2−6 человека. Причем ребята были не только из Минска, а из всех регионов.

— В университетах выбирали лучших ребят. Это студенты — победители различных конкурсов профмастерства, ребята, которые состоят в спецфонде одаренной и талантливой молодежи, активисты, отличники учебы, спортсмены, победители различных научно-практических конференций, — рассказывает заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики — начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

Видео: пресс-служба Александра Лукашенко

За сценарий бала отвечало Министерство культуры, Минобразования организовало участие ребят в репетициях и самом балу. На празднике было 72 пары дебютантов (дебютантами могли стать только незамужние и холостые), из них 24 пары попали на бал по инициативе компании А1. В начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как заявили тогда организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.

Позже Александр Лукашенко рассказал , что австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести здесь Венский бал еще три года назад.

Компания А1 сохранила обязательства перед дебютантами, которых отобрали на основе конкурса, и ребята также танцевали на балу во Дворце Независимости.

«К балу все были готовы»

На балу танцевали и вальс, и полонез, и польку, и галоп, и кадриль, и падепатинер…

Режиссером Венского бала стала Владислава Артюковская, она также художественный руководитель Молодежного театра эстрады в Минске. Актер Национального академического драматического театра имени Максима Горького Руслан Чернецкий был на балу танцмейстером и проводил мастер-класс по левостороннему вальсу. Танцмейстер разводит всех на балу, объявляет танцы, проводит небольшие мастер-классы.

На последней репетиции во Дворце независимости, 27 декабря, была делегация из Австрии: представители австрийской школы Томаша Эльмайера — педагог и танцевальная пара. Они провели мастер-классы по трем танцам латино-американской программы и по одному танцу европейской программы.

— Один из обязательных пунктов Венского бала — присутствие австрийской делегации, — объясняет Руслан Чернецкий.

По словам танцмейстера, участники бала были очень хорошо подготовлены.

— К балу все были готовы: знали, что делают, что танцуют, что за чем идет — все прошло на высшем уровне! — говорит он.

Как участники выбирали наряды и волновались ли?

Мария Чечко, студентка 2 курса Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и будущий психолог-педагог, на Венском балу танцевала с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Она шесть лет занималась спортивно-бальными танцами и является чемпионкой Беларуси. На такое торжественное событие ее сначала номинировали как кандидатку от факультета, а затем и от университета.

— В нашем университета на бал отбирали самых творческих и талантливых студентов, тех, кто добился каких-то результатов, — рассказывает Мария.



Студентка Белорусского государственного педагогического университета Мария Чечко танцует с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Мария занимается не только наукой, но и спортом и творчеством. Она хорошо рисует, входит в факультетскую сборную по баскетболу, лауреат проекта «Большая сцена БГПУ-2019», участница конкурса «Мисс БГПУ-2019», волонтер нескольких университетских клубов, участница городских и республиканских конкурсов чтецов, актриса народного театра «Тайм», модель проекта «Мельница моды» и «Belarus Fashion Week». И это еще не весь список ее заслуг.

Репетиции перед Венским балом в Минске начались еще в ноябре.

Мария рассказывает, что репетировали по выходным — в субботу и воскресенье по несколько часов в Белорусской государственной филармонии. Также была репетиция с участниками бала из регионов в Минском государственном дворце детей и молодежи, а две финальные репетиции прошли во Дворце независимости. На второй присутствовали и высокопоставленные чиновники, известные гости бала. Там Мария и познакомилась с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Она отметила, что министр очень хорошо танцует и в беседе с ней рассказывал о том, что когда-то занимался танцами.

— Это был первый бал в моей жизни, но ожидания оправдались, уровень бала был очень высокий, очень здорово было, — говорит она.

Мария очень щепетильно подошла к выбору наряда на бал: хотела, чтобы он был простой, но с изюминкой. Свое платье она нашла в свадебном салоне «IVI». Аренду нарядов студентам оплатил университет. Сам прокат в среднем стоил в переводе около 150 долларов. Наряд девушка дополнила украшениями ручной работы от дизайнера «BISERKA», а над образом трудилась стилист Анастасия Садышева.

Каждому из участников бала вручили подарок от президента. В нем было три шоколадки «Президент», деревянная шкатулка с изображением Дворца независимости, елочные игрушки с новогодней росписью и письмо от президента.

«Наряд помогла выбирать мама»

Еще одна участница Венского бала Стефания Давыденко приехала из Могилева. Она учится на 5 курсе факультета иностранных языков в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова.

Стефания уже 15 лет занимается бальными танцами в заслуженном коллективе Беларуси «Калейдоскоп».

— Стать участницей Венского бала мне предложил заместитель декана по воспитательной работе. За время учебы в университете я участвовала в огромном количестве мероприятий, конкурсов, а затем стала организовывать их сама, ставить танцы и режиссировать концерты, — рассказывает она.

Репетиции в Могилеве проходили три раза в неделю в Могилевском государственном колледже искусств под руководством Светланы Николаевны Кунакиной. Стефания говорит, что благодаря этому педагогу участники бала из Могилевской области достойно выступили и представили свои учебные заведения.

— Наряд мне помогала выбирать мама. Мы обошли все свадебные салоны города, перемерили много платьев прежде, чем найти лучшее. Требования по дресс-коду для бал а были четко прописаны. У мальчиков — черные костюмы, черная бабочка, белая рубашка. У девочек — платья карамельных оттенков, закрытые туфли светлых тонов, собранные прически, перчатки и по желанию — диадемы, — рассказывает Стефания.

Платье для бала ее семья арендовала за свой счет, но часть суммы им компенсировали в профкоме вуза, выделив материальную помощь.

Впечатления от бала у Стефании очень яркие:

— Большая честь быть частью этого мероприятия, прочувствовать атмосферу XIX века и, конечно, танцевать перед главой государства.

На балу были и будущие военные — два курсанта из военной академии и четыре участника бала с военных факультетов БГУИРа, БГУ и Белорусского государственного медицинского университета. Всего — шесть человек.

— Так как вальс умеют танцевать многие курсанты, выбирали наиболее подготовленных — кто лучше всего танцует, а также участвует в культурной жизни факультета и успевает в учебе. Ребята танцевали на балу в своей военной парадной форме и белых перчатках. Эту форму они носят по особым торжественным поводам, — рассказала Наталья Гаврусик, официальный представитель Минобороны.