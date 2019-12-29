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«Обошли все свадебные салоны города». Как участники готовились к Венскому балу с участием президента

30.12.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 декабря прошел первый Венский бал в Беларуси. Помимо молодых людей со всей страны участие в нем приняли Александр Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников. Мероприятие организовали два министерства — культуры и образования. TUT.BY поговорил с участниками бала и узнал, как долго они репетировали и чем бал им запомнился.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как участники попали на бал?

Министерство образования направило на Венский бал более 350 студентов и представителей молодежи, школьников из старших классов. Всего на балу было около 400 участников, в том числе и высокопоставленные чиновники, представители дипломатического корпуса. Во Дворце независимости были замечены премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Игорь Петришенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр обороны Андрей Равков, министр культуры Юрий Бондарь, министр образования Игорь Карпенко, депутат Мария Василевич, главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров и другие.

Президент Беларуси вальсировал с ведущей телеканала «Беларусь 1», недавно назначенной заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, Полиной Шубой.

Студентов на бал номинировали учреждения образования: от крупных вузов было 10−12 человек, от менее многочисленных — 2−6 человека. Причем ребята были не только из Минска, а из всех регионов.

— В университетах выбирали лучших ребят. Это студенты — победители различных конкурсов профмастерства, ребята, которые состоят в спецфонде одаренной и талантливой молодежи, активисты, отличники учебы, спортсмены, победители различных научно-практических конференций, — рассказывает заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики — начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

Видео: пресс-служба Александра Лукашенко


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За сценарий бала отвечало Министерство культуры, Минобразования организовало участие ребят в репетициях и самом балу. На празднике было 72 пары дебютантов (дебютантами могли стать только незамужние и холостые), из них 24 пары попали на бал по инициативе компании А1. В начале декабря стало известно, что первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в театре 14 декабря, состоится во Дворце независимости двумя неделями позже. Как заявили тогда организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.

Позже Александр Лукашенко рассказал, что австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца независимости и предлагали провести здесь Венский бал еще три года назад.

Компания А1 сохранила обязательства перед дебютантами, которых отобрали на основе конкурса, и ребята также танцевали на балу во Дворце Независимости.

«К балу все были готовы»

На балу танцевали и вальс, и полонез, и польку, и галоп, и кадриль, и падепатинер…

Режиссером Венского бала стала Владислава Артюковская, она также художественный руководитель Молодежного театра эстрады в Минске. Актер Национального академического драматического театра имени Максима Горького Руслан Чернецкий был на балу танцмейстером и проводил мастер-класс по левостороннему вальсу. Танцмейстер разводит всех на балу, объявляет танцы, проводит небольшие мастер-классы.

На последней репетиции во Дворце независимости, 27 декабря, была делегация из Австрии: представители австрийской школы Томаша Эльмайера — педагог и танцевальная пара. Они провели мастер-классы по трем танцам латино-американской программы и по одному танцу европейской программы.

— Один из обязательных пунктов Венского бала — присутствие австрийской делегации, — объясняет Руслан Чернецкий.

По словам танцмейстера, участники бала были очень хорошо подготовлены.

— К балу все были готовы: знали, что делают, что танцуют, что за чем идет — все прошло на высшем уровне! — говорит он.

Как участники выбирали наряды и волновались ли?

Мария Чечко, студентка 2 курса Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и будущий психолог-педагог, на Венском балу танцевала с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Она шесть лет занималась спортивно-бальными танцами и является чемпионкой Беларуси. На такое торжественное событие ее сначала номинировали как кандидатку от факультета, а затем и от университета.

— В нашем университета на бал отбирали самых творческих и талантливых студентов, тех, кто добился каких-то результатов, — рассказывает Мария.


Студентка Белорусского государственного педагогического университета Мария Чечко танцует с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Мария занимается не только наукой, но и спортом и творчеством. Она хорошо рисует, входит в факультетскую сборную по баскетболу, лауреат проекта «Большая сцена БГПУ-2019», участница конкурса «Мисс БГПУ-2019», волонтер нескольких университетских клубов, участница городских и республиканских конкурсов чтецов, актриса народного театра «Тайм», модель проекта «Мельница моды» и «Belarus Fashion Week». И это еще не весь список ее заслуг.

Репетиции перед Венским балом в Минске начались еще в ноябре.

Мария рассказывает, что репетировали по выходным — в субботу и воскресенье по несколько часов в Белорусской государственной филармонии. Также была репетиция с участниками бала из регионов в Минском государственном дворце детей и молодежи, а две финальные репетиции прошли во Дворце независимости. На второй присутствовали и высокопоставленные чиновники, известные гости бала. Там Мария и познакомилась с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Она отметила, что министр очень хорошо танцует и в беседе с ней рассказывал о том, что когда-то занимался танцами.

— Это был первый бал в моей жизни, но ожидания оправдались, уровень бала был очень высокий, очень здорово было, — говорит она.

Мария очень щепетильно подошла к выбору наряда на бал: хотела, чтобы он был простой, но с изюминкой. Свое платье она нашла в свадебном салоне «IVI». Аренду нарядов студентам оплатил университет. Сам прокат в среднем стоил в переводе около 150 долларов. Наряд девушка дополнила украшениями ручной работы от дизайнера «BISERKA», а над образом трудилась стилист Анастасия Садышева.

Каждому из участников бала вручили подарок от президента. В нем было три шоколадки «Президент», деревянная шкатулка с изображением Дворца независимости, елочные игрушки с новогодней росписью и письмо от президента.

«Наряд помогла выбирать мама»

Еще одна участница Венского бала Стефания Давыденко приехала из Могилева. Она учится на 5 курсе факультета иностранных языков в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова.

Стефания уже 15 лет занимается бальными танцами в заслуженном коллективе Беларуси «Калейдоскоп».

— Стать участницей Венского бала мне предложил заместитель декана по воспитательной работе. За время учебы в университете я участвовала в огромном количестве мероприятий, конкурсов, а затем стала организовывать их сама, ставить танцы и режиссировать концерты, — рассказывает она.

Репетиции в Могилеве проходили три раза в неделю в Могилевском государственном колледже искусств под руководством Светланы Николаевны Кунакиной. Стефания говорит, что благодаря этому педагогу участники бала из Могилевской области достойно выступили и представили свои учебные заведения.

— Наряд мне помогала выбирать мама. Мы обошли все свадебные салоны города, перемерили много платьев прежде, чем найти лучшее. Требования по дресс-коду для бал а были четко прописаны. У мальчиков — черные костюмы, черная бабочка, белая рубашка. У девочек — платья карамельных оттенков, закрытые туфли светлых тонов, собранные прически, перчатки и по желанию — диадемы, — рассказывает Стефания.

Платье для бала ее семья арендовала за свой счет, но часть суммы им компенсировали в профкоме вуза, выделив материальную помощь.

Впечатления от бала у Стефании очень яркие:

— Большая честь быть частью этого мероприятия, прочувствовать атмосферу XIX века и, конечно, танцевать перед главой государства.

На балу были и будущие военные — два курсанта из военной академии и четыре участника бала с военных факультетов БГУИРа, БГУ и Белорусского государственного медицинского университета. Всего — шесть человек.

— Так как вальс умеют танцевать многие курсанты, выбирали наиболее подготовленных — кто лучше всего танцует, а также участвует в культурной жизни факультета и успевает в учебе. Ребята танцевали на балу в своей военной парадной форме и белых перчатках. Эту форму они носят по особым торжественным поводам, — рассказала Наталья Гаврусик, официальный представитель Минобороны.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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28 декабря прошел первый Венский бал в Беларуси. Помимо молодых людей со всей страны участие в нем приняли Александр Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников.
 
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