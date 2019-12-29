БелЖД встретила трехмиллионного пассажира с электронным билетом

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога проводила из Минска в Витебск трехмиллионного пассажира, который купил электронный билет. Заодно представители БелЖД рассказали, как развивают систему продажи билетов онлайн.





Сколько пассажиров с электронными билетами в поездах

Вчера Любовь Гаркуша купила онлайн электронный билет на поезд Минск — Витебск — девушка едет домой, встречать Новый год. Она оказалась трехмиллионным пассажиром этого года, купившим проездной билет в интернете. Сегодня, в понедельник 30 декабря, Любовь провожали на поезд торжественно — с подарками от Деда Мороза, Снегурочки и железной дороги.

Этот поезд довезет ее в Витебск всего за три часа — такой запустили только 8 декабря.





— Вчера приобретен трехмиллионный билет в интернете, для нас это важная веха — в прошлом году мы смогли преодолеть только двухмиллионный барьер, — рассказал замначальника пассажирской службы БелЖД Денис Тонконог. — Мы развиваем это направление: переработали наши сервисы, интерфейс, сделали мобильное приложение . Убрали комиссионный сбор за оформление проездного документа в интернете. Если человек не обращается в кассу и не распечатывает билет — проезд для него получается дешевле.

На БелЖД отмечают, что в среднем доля электронных билетов в общей системе билетов на нумерованные места — 25%. Но цифры бывают разными.

— Например, именно в этом составе Минск-Витебск доля электронных билетов — 62%, — отметил Денис Тонконог.

Обязательно ли теперь показывать паспорт проводнику, если едешь по электронному билету?

В редакцию TUT.BY не раз обращались пассажиры, которые отмечают неудобство: чтобы воспользоваться электронным билетом, в поезде нужно показывать паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Напомним, при покупке обычного билета, в кассах, в Беларуси у пассажиров не требуют показывать паспорт. Уточнили, не планирует ли БелЖД менять подходы.

— Мы над этим думали, но конкретных планов пока нет, — говорит Денис Тонконог. — Дело в том, что электронный билет, который приходит к пассажиру на почту, — незащищенный, его может изъять постороннее лицо, или вернуть. Разные могут быть ситуации. Мы должны получить подтверждение, что именно этот человек владелец билета и что он заключил с нами договор. Распечатка электронного документа таким подтверждением не является — на ксероксе их можно сделать сколько угодно.





При этом специалист отмечает: не обязательно показывать именно тот документ, на который оформлялся электронный билет.

— Подойдет любой документ с фотографией. Если это поезд белорусского формирования и вы едете внутри Беларуси. Но это не касается международного сообщения — если вы едете в международном сообщении за границу, то там требования предъявить именно тот документ, который вы указали при покупке, — уточнил Денис Тонконог. — Ну и вы всегда можете снять электронную регистрацию и в кассе перед отправлением распечатать билет.

Действительно, сейчас при оформлении билетов в интернете можно увидеть такое уведомление: «Если вы прошли электронную регистрацию, то посадка пассажиров в поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса осуществляется после предъявления проводнику вагона документа, удостоверяющего личность, военного билета, водительского удостоверения, иного документа, содержащего фотографию, заверенную печатью, а для лиц, не достигших 14 лет, — документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении; если проездной документ приобретен менее чем за 1 час до отправления поезда со станции начала маршрута, то при посадке в поезд дополнительно необходимо предъявить бланки электронных проездных документов (билетов) заказа на бумажном носителе или экране мобильного устройства, либо 14-значные номера электронных проездных документов (билетов)».