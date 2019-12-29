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Вьетнам продлил безвиз для белорусов
30.12.2019 18:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вьетнам продлил срок действия безвизового режима въезда для белорусов продлен до 31 декабря 2022 года,
Белорусы могут въезжать во Вьетнам и находиться там 15 дней по своему паспорту, срок действия которого не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета.
Повторный въезд в безвизовом режиме во Вьетнам возможен не ранее, чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания (данное правило не распространяется на поездки при наличии виз), уточнили в ведомстве.
Напомним, Вьетнам
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Вьетнам продлил срок действия безвизового режима въезда для белорусов продлен до 31 декабря 2022 года.
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