Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые обсуждаемые новости года на Гродненщине

Источник материала: Tut.by

В этом году, как и всегда, мы писали много и на разные темы: освещали события и рассказывали истории простых людей, вникали в конфликтные ситуации и делали репортажи с места происшествий. Есть темы, которые еще долго обсуждаются и трогают. Мы посмотрели, что в этом году больше всего волновало гродненцев и составили топ самых читаемых новостей.

Смерть бизнесмена и закрытие «дома для всех» в Литовке



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Новый 2019 год начался с печальных событий. Новогрудский бизнесмен и меценат Сергей Коваль покончил жизнь самоубийством в новогоднюю ночь. Его усадьба была закрыта в ноябре прошлого года после скандала с «епископом мира» Дмитрием Бондарем, которого задержали в том самом «доме для всех». Необычную усадьбу Сергей построил в 2017 году. Особенность дома была в том, что двери в нем не закрывались для любого желающего круглые сутки. Посетить усадьбу можно было совершенно бесплатно. В августе этого года «дом для всех» снова открыли, правда, вход на территорию фэнтези-усадьбы стал платным. Осенью 2019 года «епископ мира» вышел на свободу .

Пропавшие школьницы и сотни гродненев, которые их разыскивали



Фото: пресс-служба УВД Гроденского облисполкома

В феврале в Гродно пропали три школьницы — две сестры-близняшки из второго класса и их подружка из третьего, всем по 8 лет — после занятий не вернулись домой. Родители пытались отыскать девочек сами, но безуспешно, — и в 10 вечера обратились в милицию. На поиски вышли все: от участковых до областного руководства. Местные бросили клич в соцсетях — и неравнодушные жители проверяли свои подъезды, председатели ЖСПК рассылали ориентировки и изучали камеры. Лишь в четыре часа утра девочек нашли в многоэтажке — к счастью, живыми и здоровыми, но очень испуганными.

История семьи, в которой трагически погибла дочь, — и ее тело родители сожгли в саду



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Весной мы писали об истории семьи из деревни Ятра Новогрудского района, где трагически погибла малышка Зарина. Тело дочери родители сожгли в собственном саду — в соответствии с обычаями своего, нетрадиционного для Беларуси, вероисповедания и мироощущения. Семью не понял никто. Более того, этот случай заставил законодателей поменять погребальные законы Беларуси.

Пропажа председателя сельсовета



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В апреле в Вороновском районе пропал председатель Жирмунского сельсовета Мечислав Швед. Его искали два дня. К сожалению, эта история закончилась печально — в лесу нашли тело пропавшего мужчины.

Массовый мор рыбы в Лидском районе



Фото: предоставлено читателями

Летом в рек Дитва около Лиды случился массовый мор рыбы . Результаты лабораторных испытаний проб воды, которые были взяты в водоеме, показали, что причина происшествия — сброс очистных сооружений Лидского ЖКХ.

История семьи, где отец не пускал своих детей в школу



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Многодетная семья Бабакулыевых живет в деревне Великая Слобода, что недалеко от Кореличей. В семье — четверо детей, из них трое — школьники. Почти два месяца дети не ходили в школу . Родители говорили: нет денег, чтобы собрать на учебу, папа потерял работу. После нашей публикации к семье приехали представители местных властей и даже Нацкомиссия по правам ребенка. Долго разговаривали, смотрели, как живут — а потом забрали детей и повезли в магазин за одеждой . С того времени дети в школу ходят. Работу папа пока не нашел.

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