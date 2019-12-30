Уважаемые жители Чашникского района!

Источник материала: Чырвоны прамень

Тепло и искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.





Для всех важны такие ценности, как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого складывается благополучие каждого человека, а из благополучия каждой семьи – процветание нашего района, всего государства.

Мы научились преодолевать трудности, совместно решая сложные задачи. Приобрели опыт достижения достойных результатов. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью. И главное, у нас есть стремление добиться больших успехов в 2020 году.

Дорогие чашничане!

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья!

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного исполнительного комитета,

А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.