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Уважаемые жители Чашникского района!

31.12.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Тепло и искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.

 

Уважаемые жители Чашникского района!

Для всех важны такие ценности, как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого складывается благополучие каждого человека, а из благополучия каждой семьи – процветание нашего района, всего государства.
Мы научились преодолевать трудности, совместно решая сложные задачи. Приобрели опыт достижения достойных результатов. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью. И главное, у нас есть стремление добиться больших успехов в 2020 году.
Дорогие чашничане!
Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья!

Л. В. Плешко, председатель  Чашникского районного  исполнительного комитета,
А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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Тепло и искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем.
 
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