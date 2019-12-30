Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые обсуждаемые новости года на Гомельщине

Источник материала: Tut.by

Каждый день и много лет мы пишем свежие и оперативные новости на самые разные темы — радостные и печальные. Но есть поводы, которые потом долго обсуждают в автобусах и ресторанах, на заводах, в парикмахерских и, конечно, на кухнях. О чем же читали и говорили в этом году гомельчане ?

Скандал в школе, который разруливал президент



Скриншот видео «Сильные новости»

В середине сентября вся страна следила за развитием «дела гомельской учительницы с партой» — и не уставала удивляться: кто-то — отношению общества, расколовшегося на два враждующих лагеря, к произошедшему, кто-то — вмешательству президента, кто-то — последствиям скандала.

Напомним, 11 сентября учитель гомельской школы № 15 Людмила Четверткова во время замены выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту . Его одноклассники сняли происходящее на видео. На записи, сделанной 4-м «Д», хорошо видно и слышно, как педагог занесла над головой четвероклашки парту и при этом громко кричит: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!». Позже учитель объясняла , что партой не замахивалась, просто несла конторку из конца класса к доске.





Людмилу Четверткову уволили, перед родителями извинились, директору объявили выговор, к дисциплинарной ответственности привлекли завуча.

Но 18 сентября произошло неожиданное — уволенную учительницу восстановили на работе по «прямому поручению президента». А вот многим должностным лицам, включая премьер-министра, главу Администрации, вице-премьера и министра образования, «прилетели» выговоры и предупреждения. А некоторые и вовсе были уволены : должностей лишились директор школы, заместитель главы администрации Новобелицкого района и начальник главного Управления образования Гомельской области.

19 сентября президент высказался по ситуации публично : «Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Опи́сались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А опи́савшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то».

Страшная авария на Советской





Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, потом врезался в столб — погибли двое">В центре Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, потом врезался в столб — погибли двое

Субботним вечером 12 октября была отличная погода. Тысячи гомельчан прогуливались по вечернему городу — многие возвращались из парка по улице Советской. По ней же в районе 11 вечера на огромной скорости летел молодой парень на BMW, в какой-то момент он не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех женщин-пешеходов, и въехал в столб. В аварии погибли 21-летний водитель авто и 43-летняя Алла Кузьменко — завуч одной из гомельских школ. Серьезно пострадала еще одна ее коллега.

Через неделю после трагедии на совещании по вопросам безопасности дорожного движения власти анонсировали новое ограничение скоростного режима на улице Советской — а вдоль дороги появились знаки «50».

Эта инициатива вызвала у гомельчан противоречивые мнения. Многие уверены, что установка новых знаков и даже камер никак не отразится на безопасности дорожного движения — потому что лихачам плевать, а вот законопослушным автомобилистам времени на дорогу теперь придется тратить больше.

Убийство матушки, в котором сначала подозревали ее мужа-священника, но все оказалось не так





2 октября в городском поселке Озаричи была убита 42-летняя Татьяна Огиевич. Ее тело с ножевыми ранениями нашли рано утром в собственном доме. По подозрению в убийстве милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма, отца Георгия. Здесь он служит много лет. На момент задержания батюшка был очень пьян.

Позже в Липово, в 30 км от Озаричей, нашли принадлежащий семье священника микроавтобус. А уже на следующий день священника отпустили, и задержали нового подозреваемого — 23-летнего жителя Калинковичского района, который помогал отцу Георгию строить церковь в Озаричах.

Мотивом убийства, предполагают жители Озаричей, могла стать большая премия, накануне полученная Татьяной Огиевич за достижения в сетевом бизнесе.

Следствие продолжается.

Пропажа девочки Лизы, которую нашли в 700-х км от Гомеля



Фото: Сообщество «Типичный Жлобин» Вконтакте

Помните, как летом искали семилетнюю Лизу? А нашли за 700 км от дома в России! Как такое могло произойти?

Девочка жила с бабушкой и дедушкой, они являются опекунами Лизы, родители лишены родительских прав. Бабушка Ольга Евгеньевна вышла во двор, а внучку не нашла. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девочка ушла с какой-то женщиной. Вскоре милиционеры установили личность похитительницы. Оказалось, что это знакомая матери девочки. Но куда они пропали?

О женщине милиционеры знали немного: например, что ранее она выезжала на заработки в Россию. Предположили, что и на этот раз могла уехать в том же направлении, связались с коллегами из уголовного розыска полиции Смоленской области, передали ориентировку.

Буквально через пятнадцать минут российские опера сообщили, что женщину с девочкой видели на трассе возле города Вязьмы, она спрашивала у людей, как доехать до Торжка Тверской области. В одной из деревень пропавших вскоре обнаружили. Зачем похитила ребенка, женщина объяснить не смогла, позже стало понятно: похитительница страдает психическим расстройством — и в тот момент не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Комиссия пришла к выводу, что ее надо изолировать и лечить.

Взбунтовавшиеся студенты педколледжа





Не успели в Гомеле переварить скандал в школе № 15, как против преподавателя взбунтовались студенты педколледжа. Будущие учителя утверждают, что якобы преподаватель по педагогике организовывала сбор денег на «волонтерство» с пофамильной фиксацией сданной суммы; предлагала «досрочно» сдать экзамен путем оплаты определенного количества часов индивидуальных занятий; занималась прямо на уроках распространением продукции «Орифлейм» и не работала с теми, кто не оплатил индивидуальную проверку курсовых.

Студенты написали заявление в милицию. Похожее заявление в управление образования отнесли и родители, которые также утверждают, что устали от того, что дети постоянно просят деньги на педагогику.

Преподаватель с обвинениями в свой адрес не согласна и говорит, что ее оклеветали.

Сейчас милиция проводит проверку по поступившим заявлениям. О ее результатах станет известно уже в новом году.

Суды по наркотикам над школьниками





Сразу несколько судебных заседаний прошли в этом году над подростками, которые обвинялись по тяжелым наркотическим статьям. В октябре, например, в Гомеле вынесли приговор 17-летней школьнице и ее 18-летнему парню (на момент задержания оба были на год младше). Дали 10 лет колонии. Свои лучшие годы подростки проведут за решеткой. Вот-вот суд вынесет приговор еще одной группе закладчиков , младшему из них всего 16. И таких дел — все больше. Общество раскололось на два лагеря. Одни жалеют обвиняемых: мол, совсем же дети, зачем такие сроки? Другие тут же напоминают: перед законом все равны.

Были в 2019-м, конечно, и радостные события — и в городе их тоже активно обсуждали.

Открытие «МакДональдс»





«МакДональдс» в областном центре ждали лет двадцать. У многих из тех, кто о нем мечтал, уже свои дети, возможно, даже и внуки. Но ресторан все не приходил.

Неожиданно в июне площадку у нового универмага оградили забором, а за ним появилась спецтехника. Дальше события развивались стремительно. McDonalds возвели за 4 месяца, а если еще точнее — за 130 дней, и второго ноября здесь уже перерезали красную ленточку.

Рыбаки с их рекордными уловами



Фото участников рыбалки

Этим летом не было и недели, чтобы кто-то из рыбаков не вытащил гиганта-сома и не похвастался своим уловом в соцсетях. Так, в июле мозырянин Михаил Мицура поймал 210-сантиметровую чудо-рыбину, а спустя два дня его рекорд уже был побит Виктором Мартиновичем, который вытащил трофей на 5 см длиннее. Еще одного гиганта длиной 225 см выловили 2 сентября — и снова в Припяти.



Фото: Сообщество во Вконтакте «Мозырь»

Впрочем, сами рыбаки говорят, что сомы-гиганты не появились на Гомельщине в одночасье: ловили их и пять, и десять лет назад. Просто тогда не у каждого рыбака был в кармане смартфон с хорошей камерой, да и соцсетей и мессенджеров не было столько.

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