Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые обсуждаемые новости года на Витебщине

Источник материала: Tut.by

А вы обычно подводите итоги года 31 декабря? Мы — да. Потому что за эти 365 дней сто-о-олько всего случается! Давайте вместе вспоминать все, что из происходящего в Витебской области интересовало вас, дорогие читатели TUT.BY, больше всего.

Видеорепортаж из самого маленького города страны



Фото: Игорь Матвеев

Как думаете, сколько людей живет в самом маленьком городе Беларуси — Дисне? 5 тысяч? Может, 3 тысячи? На самом деле — всего полторы. Наши журналисты сделали крутой сюжет о городе, где есть безумно красивые реки, много довоенных зданий и добрых людей (но им не хватает работы и хороших дорог).

Шокирующая история о том, как матери отдавали дочек педофилу за деньги



Фото: Reuters

Эта шокирующая история началась 20 лет назад. Минчанин сначала коллекционировал детское порно, а потом решил, что может сам снимать ролики. Жертвами становились дети его друзей и знакомых, которые во время насилия находились в соседней комнате. Матери девочек не просто знали о насилии, но помогали преступнику и получали за это деньги.

В ходе расследования этого громкого дела стало известно, что порноролики с участием белорусских девочек минчанин продавал интернет-пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока. Рассчитывались с ним криптовалютой.

Убийство ребенка в Лепеле



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

23-летняя жительница Лепеля обратилась в милицию с заявлением, что ее 2-летний ребенок пропал во время прогулки в городском парке. Силовики начали «копать» — и обнаружили тело малыша в гараже возле дома, где жила семья.

Соседи семьи погибшего мальчика рассказали TUT.BY о том, что видели в тот трагический день: «Нашли трупик в гараже, в старом диване. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете. Пакет прикрыли курткой. И закрыли крышку дивана. Наверх на диван еще поставили телевизор. Малыш был одет, как на прогулку: курточка, брючки, кроссовки, даже шапочка. Очевидных ран на теле не было».

Обвиняемая — мать. Суда над ней еще не было.

Арест гендиректора «Витебскмясомолпрома»



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В конце января этого года в Витебске прямо на территории «Витебскмясомолпрома» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тысяч рублей. Через два месяца более 600 работников «Витебскмясомолпрома» подписали письмо в защиту Валерия Касперовича на имя президента.

5 апреля, на следующий день после публикации на TUT.BY, коллектив получил ответ из Администрации президента. Ее экс-глава Наталья Кочанова сообщила, что руководитель страны дал поручение до 20 апреля разобраться в этом вопросе.

30 апреля на предприятие приехал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Он заявил коллективу «Витебскмясомолпрома», что их руководитель останется под стражей.

В Могилевском областном суде 13 ноября начали рассматривать дело о коррупции на «Витебскмясомолпроме». В нем — трое обвиняемых: гендиректор «Витебскмясомолпрома» Валерий Касперович, его бывший заместитель Виктор Славецкий и директор «Витебскторга» Михаил Славецкий. В суде Касперович, за которого витебляне просили президента, жаловался на СК. Дело вернули генпрокурору.

Торговля майскими жуками



Фото с сайта beetlestop.ru

Весной белорусы торговали на площадке объявлений «Куфар» майскими жуками, причем в Новополоцке они были самыми дорогими. Состояние жуков указывалось в объявлениях как «новое». Трое из четырех человек продавали их для рыбалки, например, на голавля.

Неожиданный приезд Лукашенко в Болбасово



Фото: «Народные новости Витебска», «ВКонтакте»

Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем в начале июня неожиданно приехали в городской поселок Болбасово Оршанского района. Президент не только пообщался тут с руководством, но и приобрел в местном магазине кефир и мороженое.

Подростки, сбежавшие из дома



Фото предоставлено Алексеем Щербиком

В Брянской области России в октябре отыскали двух подростков, которые пропали в Витебской области еще в июле. С наступлением холодов 17-летний Илья и 14-летняя Ангелина жили в пустом дачном поселке, и сами вели хозяйство: собирали грибы, консервировали капусту и т.д. Из техники у них был лишь плейер, общались подростки только между собой.

Выговор губернаторам



Николай Шерстнев. Фото: Игорь Матвеев

20 марта президент Беларуси объявил выговор двум губернаторам: витебскому Николаю Шерстневу и могилевскому Владимиру Доманевскому. За что? За задержку зарплат.

TUT.BY съездил на Оршанщину, на родину витебского губернатора Николая Шерстнева. В деревне Пригузки, где чиновник родился, люди грудью становились на защиту земляка: «А он тут при чем? Разве ж он один виноват, что в стране в целом бардак?».

Мужчина отдал найденный кошелек, а его заподозрили в краже денег из него



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Ехали в Европу через Беларусь. Муж нашел на заправке кошелек и отдал его кассирам. Возвращались в Россию опять через Беларусь, а мужа задержали: его подозревают в краже 100 долларов из того кошелька. Я с двумя детьми ночевала в машине под зданием РОВД в Толочине», — с историей о непростом путешествии в редакцию портала обратилась москвичка Анна. В Следственном комитете посчитали, что есть основания считать мужчину подозреваемым в краже.

На следующий день мужчину освободили от уголовной ответственности и привлекли к административной. Он возместил ущерб и оплатил штраф.

Адвокат мужчины заявил, что прямых доказательств вины его клиента нет: «Только косвенные — на видеозаписи видно что он поднял кошелек, его не открывал, с кошельком зашел в туалет, потом вышел и отдал кошелек в закрытом виде администратору. Когда он передал кошелек кассиру, осмотр кошелька не производился, а это важно».

Семья вернулась в Москву и решила исключить Беларусь из своих дальнейших маршрутов.

Встреча со Станиславом Шушкевичем



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Витебска Станислав Шушкевич сделал прогноз на выборы президента в 2020 году">На встрече с жителями Витебска Станислав Шушкевич сделал прогноз на выборы президента в 2020 году

В Витебске 3 ноября состоялась встреча с известным политиком и ученым, первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем. В арт-пабе «Торвальд» не было свободных мест: желающие послушать гостя даже стояли у дверей в зал, где проходят различные творческие мероприятия.

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