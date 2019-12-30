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Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые обсуждаемые новости года на Витебщине
31.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вы обычно подводите итоги года 31 декабря? Мы — да. Потому что за эти 365 дней сто-о-олько всего случается! Давайте вместе вспоминать все, что из происходящего в Витебской области интересовало вас, дорогие читатели TUT.BY, больше всего.
Видеорепортаж из самого маленького города страны
Как думаете, сколько людей живет в самом маленьком городе Беларуси — Дисне? 5 тысяч? Может, 3 тысячи? На самом деле — всего полторы. Наши журналисты сделали крутой сюжет о городе, где есть безумно красивые реки, много довоенных зданий и добрых людей (но им не хватает работы и хороших дорог).
Шокирующая история о том, как матери отдавали дочек педофилу за деньги
Эта шокирующая история началась 20 лет назад. Минчанин сначала коллекционировал детское порно, а потом решил, что может сам снимать ролики. Жертвами становились дети его друзей и знакомых, которые во время насилия находились в соседней комнате. Матери девочек не просто знали о насилии, но помогали преступнику и получали за это деньги.
В ходе расследования этого громкого дела стало известно, что порноролики с участием белорусских девочек минчанин продавал интернет-пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока. Рассчитывались с ним криптовалютой.
Убийство ребенка в Лепеле
23-летняя жительница Лепеля обратилась в милицию с заявлением, что ее 2-летний ребенок пропал во время прогулки в городском парке. Силовики начали «копать» — и обнаружили тело малыша в гараже возле дома, где жила семья.
Соседи семьи погибшего мальчика рассказали TUT.BY о том, что видели в тот трагический день: «Нашли трупик в гараже, в старом диване. Мальчик лежал в черном полиэтиленовом пакете. Пакет прикрыли курткой. И закрыли крышку дивана. Наверх на диван еще поставили телевизор. Малыш был одет, как на прогулку: курточка, брючки, кроссовки, даже шапочка. Очевидных ран на теле не было».
Обвиняемая — мать. Суда над ней еще не было.
Арест гендиректора «Витебскмясомолпрома»
В конце января этого года в Витебске прямо на территории «Витебскмясомолпрома» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тысяч рублей. Через два месяца более 600 работников «Витебскмясомолпрома» подписали письмо в защиту Валерия Касперовича на имя президента.
5 апреля, на следующий день после публикации на TUT.BY, коллектив
30 апреля на предприятие
В Могилевском областном суде 13 ноября
Торговля майскими жуками
Весной белорусы торговали на площадке объявлений «Куфар» майскими жуками, причем в Новополоцке они были самыми дорогими. Состояние жуков указывалось в объявлениях как «новое». Трое из четырех человек продавали их для рыбалки, например, на голавля.
Неожиданный приезд Лукашенко в Болбасово
Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем в начале июня неожиданно приехали в городской поселок Болбасово Оршанского района. Президент не только пообщался тут с руководством, но и приобрел в местном магазине кефир и мороженое.
Подростки, сбежавшие из дома
В Брянской области России в октябре отыскали двух подростков, которые
Выговор губернаторам
20 марта президент Беларуси объявил выговор двум губернаторам: витебскому Николаю Шерстневу и могилевскому Владимиру Доманевскому. За что? За задержку зарплат.
TUT.BY
Мужчина отдал найденный кошелек, а его заподозрили в краже денег из него
«Ехали в Европу через Беларусь. Муж нашел на заправке кошелек и отдал его кассирам. Возвращались в Россию опять через Беларусь, а мужа задержали: его подозревают в краже 100 долларов из того кошелька. Я с двумя детьми ночевала в машине под зданием РОВД в Толочине», — с историей о непростом путешествии в редакцию портала обратилась москвичка Анна. В Следственном комитете посчитали, что есть основания считать мужчину подозреваемым в краже.
На следующий день мужчину
Адвокат мужчины заявил, что прямых доказательств вины его клиента нет: «Только косвенные — на видеозаписи видно что он поднял кошелек, его не открывал, с кошельком зашел в туалет, потом вышел и отдал кошелек в закрытом виде администратору. Когда он передал кошелек кассиру, осмотр кошелька не производился, а это важно».
Семья вернулась в Москву и решила исключить Беларусь из своих дальнейших маршрутов.
Встреча со Станиславом Шушкевичем
В Витебске 3 ноября состоялась встреча с известным политиком и ученым, первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем. В арт-пабе «Торвальд» не было свободных мест: желающие послушать гостя даже стояли у дверей в зал, где проходят различные творческие мероприятия.
Пусть следующий год приносит только хорошие новости, а вы делитесь ими с нами — порадуемся вместе.
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За эти 365 дней сто-о-олько всего случилось. Давайте вспоминать вместе.
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