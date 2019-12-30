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«Когда бьют куранты, загадывайте желания!»

31.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– С чем или кем связаны детские воспоминания о новогодних праздниках?

– Конечно, с семьей! Папа елочку поставит… В нашем советском детстве она была не роскошная (это сейчас конфеты на любой вкус, апельсины, мандарины), но долгожданная. Все вместе ее украсим и ждем чудес. Хотя у папы всегда было много работы, но он находил время и подарками одарить, и снеговика для дочек слепить с бровками, глазками-пуговками, носом-морковкой. Помню, мне было года 4, когда снеговичка разрушили старшие мальчики, – обидно до слез и жалко было, ведь исчезла созданная папой сказка. Еще утренники в детском саду помнятся: когда мама из всего, что было под рукой (ваты, марли, картона, битых игрушек), придумывала костюм Снежинки. Наше поколение не выросло бы таким добросердечным, если б не старания родителей.

– Деду Морозу письма писали?

– Такое не припоминается, поскольку изысками нас не баловали. Я и сестра Алеся выросли в обычной семье. Любой девичий подарок – сумочка, куколка-голышок – принимался с радостью и огромной благодарностью. Искренне верилось, что эти подарки положил под елочку Дедушка Мороз. Если сегодня моя 12-летняя дочь пытается шутить, мол, знает, кто подарочки под елку прячет, я все равно придерживаюсь этой традиции, несущей свет, радость, ощущение чудесного праздника.

– Расскажите, пожалуйста, Наталья, о родителях.

– Папа – выходец из деревни на Могилевщине, сначала закончил медучилище в Могилеве, а потом Московский литературный институт. Журналист, газетчик, радийщик – всегда был примером человека, который трудом и старанием добивался того, о чем мечтал. Мама работала учителем начальных классов. Бывало, с удовольствием сидела в ее классе на уроках, когда меня не с кем было дома оставить, а потом с сестрой играли в школу и даже какое-то время хотели стать учителями. Родители были трудолюбивы и ответственны, а трудотерапия с малолетства являлась одним из главных моментов родительского воспитания. Мы многому научены с детства. Считаю это правильным и уважаю людей труда.

– А вы закончили журфак БГУ?

– Нет (Улыбается). Как и родная сестра, музыкант – прошла всю музыкальную «дорожку» от школы до консерватории (филиал Белорусской государственной академии музыки открылся в то время в Могилеве). Папа очень хотел мне дать музыкальное образование. Не стала спорить. Но его профессия, связанная с кропотливой работой над словом, мне очень нравилась. Его журналистский ген таился во мне и ждал своего часа. Успев поработать в музыкальной школе, узнала, что в разные СМИ набирали новую команду. Тогда начало формироваться и молодое независимое белорусское государство. Я решила себя попробовать в ТВ-индустрии. Мне дали шанс, который оказался судьбоносным: более 25 лет работаю на телевидении и ни о чем не жалею.

– Трудно было перестраиваться на другой вид деятельности?

– Непросто. Изначально, как, впрочем, и всех новичков, меня прикрепили к опытному наставнику, который спуску не давал, за что ему благодарна. Постепенно я «росла» как специалист вне определенного информационного поля, вникая во многие и абсолютно разные темы. Но ведь я пришла на телевидение из музыки, потому тема культуры стала ближе всего. С ней неразрывно связана социальная, духовная тематика.

– 31 декабря приходилось же, конечно, работать не раз…

– Еще как! Приходишь, бывало, домой, а стол уже накрыт, и все празднуют. Чтобы люди могли увидеть-услышать-прочитать о том, как прошел или проходит праздник, журналист любого СМИ этот самый праздник проводит на работе. Потому наверняка хлопоты предновогодние у журналистов сумбурные, не продуманные заранее, так сказать, на ходу. От такого ритма жизни порой страдают близкие, и для людей нашей профессии очень ценны и важны их понимание и поддержка.

– Каким образом сами себя поддерживаете, когда в день праздника вы не дома?

– Стою, например, возле храма 7 января на улице, мерзну, а все, знаю, Рождество празднуют. Сама себе говорю: ты со своим ярким и интересным сюжетом войдешь сейчас в каждый дом, в каждую квартиру и поздравишь каждого жителя и гостя Беларуси, в том числе родных людей, скажешь именно такие слова, каких от тебя ждут, расскажешь такую историю, какая удивит, порадует, обнадежит, запомнится.

– Необычные ситуации в новогодние дни случались на работе?

– Однажды в год Петуха из клуба юннатов в студию принесли петуха, но он не вел себя так, как нам хотелось. Пришлось на ходу придумывать иной сценарий. Однажды в самый неподходящий момент в церкви на Рождество перестала работать камера. А в прямой эфир выходить надо. Наша съемочная группа и священнослужитель поспешили на улицу, где сюжет отсняли без проблем, но пришлось импровизировать. Дело чести в нашей профессии – достойно выйти из ситуации, потому что зритель ждет, и подводить (обманывать) его нельзя ни в коем случае.

– Новогодний эфир на ТВ, говорят, – это нечто необычное…

– Любой эфир – работа коллективная с миллионом пунктиков, что надо и как. Новогодние эфиры не забываются: им присущи приподнятость настроения, чувство праздника, аура волнительности.

– Вы родились в год Петуха по китайскому календарю. Имеет ли для вас этот факт магическое значение?

– Год Петуха всегда привносил в мою жизнь нечто особенное – либо позитивное, либо грустное. Мы, люди-«петухи», свой «курятник» в любой битве отстоим, борясь за справедливость, честность, правду. Конечно, можем и переусердствовать, но просить прощения никогда не стыдимся.

– С чем ассоциируется у вас наступающий год Белой Мыши?

– Год видится стабильным, запасливым, с уютом и удачей в доме. Мышка – и семейная, и домовитая, и трудолюбивая, в то же время находчивая и шустрая. Уверена сама, чего и всем желаю: в любое будущее не стоит вступать с настроением конфликта. Лучше мечтайте! Все мечты сбудутся, если к ним стремиться, пусть даже и пошагово, но не боясь плохих примет и сглазов. В 00.00, когда бьют куранты, наступает чувство космической бесконечности, словно, загадывая желания, общаешься с безвременьем. Не пропустите эту минуту!

Беседовала Елена БРИЦКАЯ, фото из архива Натальи Бордиловской

 
Теги: Могилев
 
 
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