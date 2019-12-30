Итоги года, полный гид по выходным, сбылись ли гороскопы и успеть все до полуночи - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

До 2020-го осталось совсем немного. Работу доделаем, салаты нарежем, подарки запакуем — и будем ждать чуда или просто чего-то очень хорошего.





Думаете, все не успеете? Потратьте 5 минут (ну какая работа 31-го!) на игру, чтобы проверить, справитесь ли до полуночи .

А пока есть еще несколько часов, предлагаем вспомнить не вчерашние новости, а прошедший год. Тем более, что 2019 для страны — год подведения итогов и размышления над будущим. Как решить вопрос транзита власти? Насколько глубоко интегрироваться с весьма настойчивым старшим братом? Что делать с уязвимой и вяло растущей экономикой? Это был год грязной нефти и национальной гордости, чудесных обретений и недопустимых трагедий, ярких побед и громких скандалов. Собрали события, явления и людей , сделавших уходящий 2019-й важным и неповторимым. Проект года, символ года, сериал года, облом года, чудо года — совпадут ли ваши итоги с мнением редакции?

Заодно давайте проверим, сбылись ли гороскопы начала 2019-го. В тесте мы вспомнили прошлогодние предсказания. Ну как, похоже на реальность? Вот у Скорпионов, к сожалению, прогноз не сбылся — так считает большинство ответивших.





Лучше всего к предсказаниям, конечно, относиться, как к шутке. По восточному календарю, например, наступает год Металлической Крысы. И мы побывали в минском питомнике, где разводят символ года. На фото крысы очень милые. Заводчики, кстати, говорят, что именно такие они и есть.