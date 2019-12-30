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Итоги года, полный гид по выходным, сбылись ли гороскопы и успеть все до полуночи - все за вчера
31.12.2019 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Доброе утро!
До 2020-го осталось совсем немного. Работу доделаем, салаты нарежем, подарки запакуем — и будем ждать чуда или просто чего-то очень хорошего.
Думаете, все не успеете? Потратьте 5 минут (ну какая работа 31-го!) на игру, чтобы проверить,
А пока есть еще несколько часов, предлагаем вспомнить не вчерашние новости, а прошедший год. Тем более, что 2019 для страны — год подведения итогов и размышления над будущим. Как решить вопрос транзита власти? Насколько глубоко интегрироваться с весьма настойчивым старшим братом? Что делать с уязвимой и вяло растущей экономикой? Это был год грязной нефти и национальной гордости, чудесных обретений и недопустимых трагедий, ярких побед и громких скандалов. Собрали
Заодно давайте проверим,
Лучше всего к предсказаниям, конечно, относиться, как к шутке. По восточному календарю, например, наступает год Металлической Крысы. И мы
Впрочем, грызуны, даже милые, не лучшая тема для новогоднего застолья.
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До 2020-го осталось совсем немного. Работу доделаем, салаты нарежем, подарки запакуем - и будем ждать чуда или просто чего-то очень хорошего.
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