ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будет работать Гомельская таможня в период новогодних праздников

31.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Как будет работать Гомельская таможня в период новогодних праздников
Фото из открытых интернет-источников

Праздник Нового года немалое количество отечественных туристов запланировали встретить за границей. В связи с этим  значительно увеличивается количество лиц и транспортных средств, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь.  В целях обеспечения пропускной способности и сокращения времени выпуска товаров и сроков нахождения лиц и транспортных средств в пунктах пропуска таможенными органами принимаются следующие меры:

  • усиление рабочих смен в республиканских пунктах таможенного оформления (далее – РПТО) за счет базовых отделов таможен;
  • перераспределение должностных лиц в РПТО на рабочие места по совершению таможенных операций в отношении товаров для личного пользования;
  • ориентирование личного состава таможен в РПТО на ускорение совершаемых таможенных операций и проводимого таможенного контроля без ущерба качеству таможенного контроля.

Дополнительно информируем, в целях ускорения совершения таможенных операций Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь реализована возможность представления физическими лицами предварительной информации о товарах (транспортных средствах), планируемых к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в Республике Беларусь. Для этого необходимо на едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by в рубрике «Электронная таможня» выбрать раздел «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами». Перейдя на Портал предварительного электронного представления сведений физическими лицами в таможенные органы действовать согласно приведенной в данном разделе инструкции.

При пересечении таможенной границы ЕАЭС в Республике Беларусь и совершении таможенных операций в отношении товаров для личного пользования необходимо обратиться к должностному лицу таможни и сообщить ему уникальный номер предварительного уведомления (уникальный идентификационный номер перевозки).

При планировании поездки при выборе пункта пропуска для пересечения Государственной границы Республики Беларусь рекомендуем учитывать информацию о пропускной способности такого пункта пропуска и наличия в таком пункте соответствующих служб государственного контроля (надзора). Ознакомиться с указанной информацией можно на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by и Информационном портале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь gpk.gov.by.

В дополнении, в разделах «Очереди на границе» вышеуказанных интернет-ресурсов предоставлена возможность в режиме реального времени проанализировать обстановку об очередях транспортных средств в автодорожных пунктах пропуска.

 

По информации Старшего инспектора отдела организации таможенного контроля
Гомельской таможни
Каморниковой Марины

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник Нового года немалое количество отечественных туристов запланировали встретить за границей. В связи с этим  значительно увеличивается...
 
Новости дня
Новости общества
 
Итоги года, полный гид по выходным, сбылись ли гороскопы и успеть все до полуночи - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика