Как будет работать Гомельская таможня в период новогодних праздников

Источник материала: Газета Авангард





Праздник Нового года немалое количество отечественных туристов запланировали встретить за границей. В связи с этим значительно увеличивается количество лиц и транспортных средств, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь. В целях обеспечения пропускной способности и сокращения времени выпуска товаров и сроков нахождения лиц и транспортных средств в пунктах пропуска таможенными органами принимаются следующие меры:

усиление рабочих смен в республиканских пунктах таможенного оформления (далее – РПТО) за счет базовых отделов таможен;

в республиканских пунктах таможенного оформления (далее – РПТО) за счет базовых отделов таможен; перераспределение должностных лиц в РПТО на рабочие места по совершению таможенных операций в отношении товаров для личного пользования;

в РПТО на рабочие места по совершению таможенных операций в отношении товаров для личного пользования; ориентирование личного состава таможен в РПТО на ускорение совершаемых таможенных операций и проводимого таможенного контроля без ущерба качеству таможенного контроля.

Дополнительно информируем, в целях ускорения совершения таможенных операций Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь реализована возможность представления физическими лицами предварительной информации о товарах (транспортных средствах), планируемых к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в Республике Беларусь. Для этого необходимо на едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by в рубрике «Электронная таможня» выбрать раздел «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами». Перейдя на Портал предварительного электронного представления сведений физическими лицами в таможенные органы действовать согласно приведенной в данном разделе инструкции.

При пересечении таможенной границы ЕАЭС в Республике Беларусь и совершении таможенных операций в отношении товаров для личного пользования необходимо обратиться к должностному лицу таможни и сообщить ему уникальный номер предварительного уведомления (уникальный идентификационный номер перевозки).

При планировании поездки при выборе пункта пропуска для пересечения Государственной границы Республики Беларусь рекомендуем учитывать информацию о пропускной способности такого пункта пропуска и наличия в таком пункте соответствующих служб государственного контроля (надзора). Ознакомиться с указанной информацией можно на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by и Информационном портале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь gpk.gov.by .

В дополнении, в разделах «Очереди на границе» вышеуказанных интернет-ресурсов предоставлена возможность в режиме реального времени проанализировать обстановку об очередях транспортных средств в автодорожных пунктах пропуска.

По информации Старшего инспектора отдела организации таможенного контроля

Гомельской таможни

Каморниковой Марины