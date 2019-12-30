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Ура! В Дубровно выпал снег

31.12.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Ура! В Дубровно выпал снег

Это, пожалуй, самый настоящий подарок природы к Новому году. Как в сказке, как в лучших новогодних мелодрамах: в последний день календаря с неба посыпались пушистые хлопья. Правда, по прогнозу синоптиков, вряд ли они задержатся до заветных 12.00 ночи — на все праздники обещали плюсовую температуру, но пока можно наслаждаться давно ожидаемыми картинками.

Посмотрите, каким новогодним было утро 31 декабря 2019 года. Огни иллюминации, яркая подсветка зданий, светящаяся главная красавица-ель города. И чьи-то одинокие следы на нетронутом снегу. Возможно, это уходит старый год, а возможно — наоборот, приходят новые планы и мечты. Настройтесь на праздник и пусть ваши ожидания сбудутся!


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег

 


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег


Ура! В Дубровно выпал снег

 
 
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Это, пожалуй, самый настоящий подарок природы к Новому году. Как в сказке, как в лучших новогодних мелодрамах: в последний день
 
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