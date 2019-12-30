Ура! В Дубровно выпал снег

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Это, пожалуй, самый настоящий подарок природы к Новому году. Как в сказке, как в лучших новогодних мелодрамах: в последний день календаря с неба посыпались пушистые хлопья. Правда, по прогнозу синоптиков, вряд ли они задержатся до заветных 12.00 ночи — на все праздники обещали плюсовую температуру, но пока можно наслаждаться давно ожидаемыми картинками.

Посмотрите, каким новогодним было утро 31 декабря 2019 года. Огни иллюминации, яркая подсветка зданий, светящаяся главная красавица-ель города. И чьи-то одинокие следы на нетронутом снегу. Возможно, это уходит старый год, а возможно — наоборот, приходят новые планы и мечты. Настройтесь на праздник и пусть ваши ожидания сбудутся!

































































