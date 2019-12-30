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Новогоднее поздравление глусчанам

31.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Уважаемые жители Глусского района, дорогие друзья!

Эти предновогодние дни, как никакие другие, мы связываем с надеждами на лучшее, новыми планами и начинаниями, вспоминаем всё хорошее, что случилось с нами в году уходящем, а все неудачи стараемся переосмыслить, чтобы вынести из них уроки, стать опытнее и мудрее. Нам есть что вспомнить и за что сказать друг другу спасибо: мы преображали наш Глуск, обновляли его, делали лучше, современнее, красивее, сделали многое. Можно смело сказать, что уходящий год в целом был позитивным для нас практически по всем направлениям и убедительно доказал: мы способны на очень многое. Конечно, еще остается достаточно проблем, и мы знаем, что решить их можем только сами. У нас большие, очень серьезные планы в экономике и социальной сфере, мы продолжим благоустройство, будем делать всё от нас зависящее, чтобы район жил и развивался.

Оценивая события уходящего года, мы думаем прежде всего о своих близких, о семье, о том, как прожили этот год, ведь из жизни каждого из нас и складывается судьба района и всей страны. 

Новый год — один из самых любимых наших праздников. Он добрый и, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплый. Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: это любовь к детям, к родителям, к своим близким, к своему дому.

Дорогие друзья, пусть наступающий 2020 год принесет вам только счастливые мгновения, позитивное настроение и успех. Пусть каждый день будет наполнен радостными эмоциями, новыми свершениями и достижениями. Примите поздравления с наступающим Новым годом! Пусть все ваши желания исполнятся, пусть будут здоровье и благополучие в каждой семье. Счастья вам! Удачи! С Новым годом!

С. В. ЧЕЧУХА, председатель Глусского районного исполнительного комитета

 

 
 
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Уважаемые жители Глусского района, дорогие друзья! Эти предновогодние дни, как никакие другие, мы связываем с надеждами на лучшее, новыми планами и начинаниями,...
 
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