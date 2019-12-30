Газета «Полымя» подготовила для любимых читателей календарь на 2020 год

Источник материала: Полымя

Совсем чуть-чуть осталось до Нового года. Мы от всего сердца желаем вам встретить его тепло и душевно! 2020 год каждому уже приготовил множество сюрпризов, так пусть они будут приятные. А мы с радостью расскажем про них, да еще про главные события жизни Кореличского района и вас, наши любимые читатели! И, главное, мы хотим, чтобы каждый день на этом календаре был отмечен для вас маленьким чудом и поводом улыбнуться!

С любовью коллектив газеты «Полымя»❤

Календарь подготовила Елизавета АЙКЯН



