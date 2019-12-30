В Витебске перед Новым годом пустили крутой троллейбус, который некоторые путают с электробусом

Источник материала: Tut.by

В Витебске в последний день уходящего года пустили бесконтактный троллейбус с «гармошкой». Он настолько необычный для областного центра, что издалека его некоторые путают с электробусом. За пуском новинки понаблюдал фотокорреспондент TUT.BY.





Витебский «Горэлектротранс» приобрел два таких сочлененных троллейбуса на автономном ходу (модель АКСМ-43300D). Один из них прошел обкатку 31 декабря. В путь он отправился с площади Победы. За рулем сидел Дед Мороз (а если серьезно, то водитель с 25-летним стажем Сергей Марчук).













В салоне троллейбуса может поместиться 170 человек. Автономный ход в новинке увеличен до 20 км (у прежних моделей он был 15 км).

— «Белкоммунмаш» раньше таких троллейбусов не производил, модель впервые появились в Витебске. За основу взяли 433-ю модель электробуса, но вся «начинка» — абсолютно новая, с нуля, — пояснил директор филиала «Горэлектротранспорт Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Медведев.













После новогодних праздников, 3 января, новый троллейбус выйдет на маршрут. Он будет ходить по 12-му маршруту — с железнодорожного вокзала в Билево.

В 2020 году «Горэлектротранс» планирует купить 13 троллейбусов на автономном ходу.



