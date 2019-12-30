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Экс-мэра Жодино суд признал виновным в коррупции и дал 8 лет лишения свободы

31.12.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-мэр Жодино Юрий Шарый приговорен к восьми годам лишения свободы, его признали виновным в превышении власти (ч. 3 ст. 426 УК) и получении взяток (ч. 3 ст. 430 УК). Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе суда Борисовского района. Именно этот срок ранее для него запрашивал гособвинитель.

Шарому также запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Деньги, как отмечено в обвинении, Шарому передавал его давний друг — Геннадий Шибко. Он получал их от Натальи Товкач, которая, в свою очередь, работала с инвесторами. В этой схеме сразу несколько участников согласились сотрудничать со следствием, помочь изобличить других фигурантов.

Геннадия Шибко приговорили к 5 годам лишения свободы, признав виновным по ч. 6 ст. 16 УК, ч. 3 ст. 430 УК. И ему запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Наталье Товкач дали 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, хотя прокурор запрашивал для нее 4 года «домашней химии». Ее признали виновной по ч. 6 ст. 16 УК, ч. 2 ст. 431 УК.


Юрий Шарый. Фото: zhodinonews.by

Юрий Шарый был задержан в октябре 2018 года. Его обвиняют в превышении власти (ч. 3 ст. 426 УК) — по версии следствия, он отдал распоряжение отделу образования заключить договор о ремонте в двух городских школах с фирмой своего знакомого. Гособвинитель подчеркнул, что в нарушение закона не был проведен конкурс, выбранная компания не имела разрешения на такого рода работы. В процессе ремонта была нарушена технология, протекла крыша и пришлось ремонтировать потолки — за бюджетные средства. По мнению прокурора, действиями Шарого нанесен ущерб — 39 700 рублей, эта сумма отражена в иске.

Бывший чиновник категорически не согласен с предъявленным обвинением. Он настаивает, что хотел как можно быстрее, до начала учебного года, провести ремонт в школах, где кровля была в аварийном состоянии, о чем неоднократно говорили на совещаниях. Юрий Шарый подчеркивает, что не лоббировал интересы никаких фирм, что не вмешивался в работу отдела образования и что проверяющие из Комитета госконтроля не усмотрели его вины.

Также в обвинении фигурируют факты о том, как Шарый, по мнению гособвинения, незаконно вмешивался в работу органов внутренних дел. Первый раз он позвонил начальнику ГАИ с просьбой не лишать права на управление автомобилем сына знакомого — бизнесмена, который получил заказ на ремонт школ. А когда в ГАИ ослушались, пригрозил начальнику, что тот больше не будет работать в Жодино, при этом мэр нецензурно выражался — его телефон на тот момент уже прослушивали.

Еще один эпизод — Юрий Шарый вступился за знакомого, который перешел дорогу в неположенном месте, за что его задержали проезжавшие мимо сотрудники Департамента охраны. Нарушитель позвонил мэру с просьбой помочь. И Юрий Александрович помог — позвонил начальнику Департамента, чтобы пешехода отпустили. В своем последнем слове обвиняемый подчеркивал исключительные заслуги того самого знакомого — директора одной из жодинских школ.

Кроме того, Юрия Шарого обвиняют в получении взяток (ч. 3 ст. 430 УК) на сумму 18 900 долларов за лоббирование интересов двух компаний, которые планировали построить в Жодино два многоэтажных дома. В этой части бывший чиновник также настаивает на своей невиновности.

Деньги, как отмечено в обвинении, Шарому передавал его давний друг — Геннадий Шибко. Он получал деньги от Натальи Товкач. Они признают вину. Экс-чиновник говорит, что Геннадий Шибко передавал ему деньги, но это была не взятка, а возврат долга, в том числе сыну мэра.

За делом экс-мэра Жодино следит буквально весь город. Еще до начала процесса TUT.BY писал, что местные жители поддерживают Юрия Шарого, отмечают, что он был инициативным и смелым руководителем, город при нем заметно похорошел, был налажен диалог между властью и бизнесом.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток.

 
 
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Экс-мэру Жодина дали 8 лет лишения свободы и признали виновным в превышении власти (ч. 3 ст. 426 УК) и получении взяток (ч. 3 ст. 430 УК).
 
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