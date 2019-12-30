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Красивый, яркий и бесснежный. Посмотрите, как Гродно готовится к новогодней ночи
31.12.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый год совсем близко. Городские улицы украшены огнями и елками. TUT.BY прогулялся по праздничному городу и посмотрел, как преобразился в эти дни Гродно, который, кажется, застыл в ожидании новогодней ночи. Взгляните вместе с нами на наш красивый и яркий город.
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Новый год совсем близко. Городские улицы украшены огнями и елками. TUT.BY прогулялся по праздничному городу и посмотрел, как преобразился в эти дни Гродно, который,...
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