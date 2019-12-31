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Спасенные, спасатели и просто отличные люди. Маленькие герои Могилевщины, которые удивили нас в 2019-м

01.01.2020 00:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С Новым годом, друзья! И пока вы уничтожаете «прошлогодние» оливье и мандарины — да, кто-то должен об этом пошутить! — давайте вспомним самых ярких героев нашего 2019-го.

Помните, как в Могилеве открылась необычная кофейня с уникальными бариста? Ребята на колясках — Анна Иванова, Андрей Царенков и Дмитрий Архипенко — взяли и начали продавать кофе в торговом центре. Вроде бы ничего сверхъестественного: стол, кофемашина, запас воды и молока. Но для новоиспеченных инклюзивных бариста это была возможность работы, общения и стремлений к большему — открытию своей кофейни. Увы, кофейня проработала несколько месяцев и закрылась.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ну, а «девчонок», которые в агрогородке занимаются не фитнесом — здоровьем, помните? Все серьезно и по науке. Женщины не делают селфи в зеркале, но давно и регулярно делают планку. Они не носят фитнес-браслетов, но носят ковры из дома на замену гимнастическим коврикам. Музыка — из кнопочного радиотелефона, передышек — ноль за два часа. Правда, весной зал пустеет — на смену агрогородскому фитнесу приходит огородный. Но какие же молодцы!


Фото: www.instagram.com/los_strong90/

Ну и раз уж мы заговорили про спорт, не можем не вспомнить пожарного из Бобруйска. Евгений Лось — дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. А как он тренируется — просто загляденье. Женя крутой, будьте как Женя.


Фото из личного архива Алексея Колчина.

И еще немного о спорте. А именно — о всемирно известном супервеломарафоне во Франции, на который поехал могилевчанин Алексей Колчин — и выжил! Он проехал по Франции 1200 км на велосипеде за 89 часов — и не помнит половину пути. Поспал за это время около двух часов — и, говорит, орал за рулем, прогоняя сон. Вопил от холода, утеплялся постерамиь — и победил! А еще говорит, что он «простой велотурист». Ну да, ну да, мы почти поверили.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

А сколько километров намотала уже Лена Сырадоева, не сосчитать. Правда, передвигается она, к сожалению, на коляске, а не на велосипеде. А в Рестянском доме-интернате для престарелых и инвалидов особо не наездишься. Это пятый интернат за 44 Лениных года, где она по-прежнему верит в чудо: женщина мечтает, что когда-нибудь казенные еда, одежда и постель, преследующие ее всю сознательную жизнь, сменятся на дом, садик, огород и добрую семью. Это история, на фоне которой большинство проблем покажутся мелкими неприятностями.

А какие молодцы родители детей с нарушениями слуха! Сначала местные власти хотели вообще закрыть их школу — единственную, где учатся дети с такими особенностями. Потом хотели закрыть класс. Отвоевали.

Могилевчане с улицы Каштановой тоже крутые: собрались все вместе и отстояли кусок земли около дома, где хотели проводить уплотнение — строить многоэтажку. По крайней мере, чиновники признали, что обсуждение нужно проводить заново — предыдущее прошло с нарушениями.

А в Дрибинский район мы уже дважды ездили к семье белорусов, отказавшейся от паспортов. Гулешовы могут жить абсолютно автономно — они и так сами растят овощи, фрукты, держат скот. При необходимости, говорят, могут и одежду с обувью шить — вообще без проблем. У них давно нет телевизора, радио, телефонов. Они просто хотят спокойно жить.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

А «сельский Диснейленд» сторожа дяди Миши помните? Чего там только нет и кто только к нему ни приезжает. А дядя Миша все пополняет свою коллекцию, катает всех на самодельном катере. Говорит, чтобы люди не уезжали из деревни — а то без них скучно.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Страшно завидуем Елизово, где в местном клубе есть бойкие чирлидерши, чемпионат по «Крокодилу», акустические летние вечера на открытом воздухе и своя рок-группа. Все потому, что молодая директор Ольга Шахова твердо решила превратить ДК в тусовочное место и «растолкать поселок». Не верите? Следите по хештегу #ищименявклубе.

А в Могилеве участковый спас девушку — она стояла на отливе окна четвертого этажа. Инспектор Аркадий Высоцкий вошел в комнату и начал уговаривать девушку вернуться в помещение. Она на уговоры не поддавалась. Тогда Высоцкий отвлек ее разговором, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату. Молодец же!


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Спасать — перманентное состояние семьи Столяровых. Вот уже 6 лет жители Осиповичского района содержат приют для диких птиц. А сейчас восстанавливают его после поджога.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

А вот еще одна спасительница — Лера. Лошадь Артерия, она же Нюся, брала призовые места на соревнованиях, а потом заболела и в 16 лет стала ненужной. И тогда 14-летняя Лера уговорила родителей выкупить любимицу и променять город на деревню. Все для того, чтобы быть ближе к своей Нюсе и гулять с ней по деревенским просторам.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Нас все не отпускает история выжившей в теракте Аллы Миколуцкой. Она выходила с мужем, главой КГК Могилевской области и депутатом Евгением Миколуцким, из квартиры, когда на лестничной клетке их кто-то пытался убить — сработало взрывное устройство. И все эти 22 года Алла Миколуцкая живет с тем, что заказчик убийства мужа «все еще где-то ходит».


Фото: facebook.com/aliaksej.batsiukou

Наши герои — и все причастные к возвращению пропавшего 6 лет назад меча от 500-летних доспехов из Мстиславля. Там не история, а целый детектив! Меч удалось выкупить на европейском аукционе, но деньги для этого брали в долг, а отдавать нечем — надеемся, что это только пока.

Пусть следующий год сталкивает вас только с хорошими людьми, а вы знакомьте их с нами — порадуемся вместе. Пишите, звоните — всегда ваш TUT.BY. С Новым годом, друзья!

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Могилев
 
 
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За эти 365 дней сто-о-олько хороших людей нам встретилось! Давайте вспоминать вместе.
 
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