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Первый в 2020 году ребенок в Минске (и, скорее всего, в стране) родился спустя 10 минут после полуночи

01.01.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Городском клиническом родильном доме № 2 в новогоднюю ночь спустя 10 минут после боя курантов на свет появился первый в 2020 году ребенок. Это был мальчик, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.


Изображение: elrincondelosdormilones.com

Также в комитете отметили, что скорее всего он станет первым ребенком в Беларуси, родившемся в 2020 году.

Всего в новогоднюю ночь в столице родились 9 детей: 6 мальчиков и 3 девочки. Из них трое малышей (2 мальчика и 1 девочка) — в 5-й больнице. Еще два мальчика — во 2-м роддоме. Один мальчик и одна девочка — в 6-й больнице, мальчик — в 1-й клинике и девочка — в 3-й больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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В Городском клиническом родильном доме № 2 в новогоднюю ночь спустя 10 минут после боя курантов на свет появился первый в 2020 году ребенок. Это был мальчик.
 
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