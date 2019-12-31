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Нападение на милиционеров, смертельные ДТП, травмы из-за пиротехники. МВД - о ЧП в новогоднюю ночь

01.01.2020 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При проведении праздничных мероприятий в стране все прошло спокойно, но не обошлось без происшествий в других местах. В МВД Беларуси рассказали, как прошла новогодняя ночь в стране.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

​​В местах проведения праздничных мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

Не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой. По состоянию на 8.00 1 января восемь человек обратились за помощью в медучреждения с различными травмами.

Ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения. Проводится проверка. Подробности случившегося не сообщаются.

Кроме того, в Кричеве женщина набросилась с ножом на сожителя, а в Шкловском районе пенсионер — на жену. В обоих случаях ссору спровоцировал алкоголь.

В Брестском районе водитель Audi въехал в стоявший на обочине полуприцеп. Мужчина погиб. В Пинске в результате наезда погибла женщина: она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Ранее в МЧС рассказали, сколько человек погибли при пожарах в новогоднюю ночь.

 
 
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При проведении праздничных мероприятий в стране все прошло спокойно, но не обошлось без происшествий в других местах. В МВД Беларуси рассказали, как прошла...
 
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