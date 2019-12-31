Красный Крест всегда рядом

Источник материала: Единство

Акция проходила совместно с учреждениями здравоохранения и была направлена на формирование здорового образа жизни населения.

В рамках акции борисовчанам предлагали измерить артериальное давление, пульс, индекс массы тела, раздавались тематические буклеты. Посетители торговых учреждений получили возможность проконсультироваться у медработников по поводу своего здоровья и получить рекомендации. Было обследовано более 150 человек. Активное участие в акции приняли медицинские сестра службы милосердия Красного Креста и волонтеры.

Т. Черникова, председатель Борисовской РО БОКК