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Что изменится в жизни белорусов с 1 января
01.01.2020 14:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С первого дня 2020 года в Беларуси изменится базовая величина, повысится пенсионный возраст, вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг.
Повысится минимальная зарплата
С января в стране
В прошлый раз минимальную зарплату повышали в начале 2019 года, и она равнялась 330 рублям. Повышение составит 45 рублей.
Напомним, 54,7% белорусов, по данным Белстата,
Вырастет базовая величина
Согласно постановлению правительства, базовая величина с 1 января
Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.
Снижаются пошлины на перевозимые товары
Ввозить товары весом свыше 35 кг из-за границы будет выгоднее – уменьшается пошлина. С начала 2020 года при ввозе товаров на территорию ЕАЭС
В соответствии с
Теперь они потеряют свой «неделимый» статус и будут включаться в общий вес товаров для личного пользования. На таможне нужно будет заплатить пошлину только с превышения норм веса или стоимости с учетом частоты пересечения границы.
В 2019 году пошлина с «неделимых» товаров составляла 30% от стоимости, но не менее 4 евро за кг веса этого товара.
Напомним, что 1 января 2019 года
Повышается пенсионный возраст
11 апреля 2016 года Александр Лукашенко
Эта процедура ступенчатая: к нынешнему пенсионному возрасту граждан в начале года будут добавлять шесть месяцев, чтобы в итоге повысить показатель на три года. Так будет происходить до тех пор, пока возраст выхода на пенсию для мужчин не достигнет 63 лет и для женщин – 58-ми.
В наступившем году мужчины пойдут на пенсию в 62 года, женщины в 57 лет. Минимальный страховой стаж и для мужчин, и для женщин составит 17,5 лет.
Вырастет стоимость услуг ЖКХ
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Власти продлили ее до конца 2024 года. Программа «семейный капитал» для поддержки многодетных семей
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С первого дня 2020 года в Беларуси изменится базовая величина, повысится пенсионный возраст, вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг. Повысится минимальная...
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