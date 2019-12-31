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Что изменится в жизни белорусов с 1 января

01.01.2020 14:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С первого дня 2020 года в Беларуси изменится базовая величина, повысится пенсионный возраст, вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Повысится минимальная зарплата

С января в стране увеличится минимальная заработная плата. Согласно решению Совмина, она составит 375 рублей. Работнику, у которого зарплата оказалась ниже размера минимальной, наниматель обязан произвести доплату.

В прошлый раз минимальную зарплату повышали в начале 2019 года, и она равнялась 330 рублям. Повышение составит 45 рублей.

Напомним, 54,7% белорусов, по данным Белстата, живут на менее чем 500 рублей в месяц. В первом полугодии В Беларуси на 28 предприятиях получали зарплату ниже 400 рублей, и более чем на 500 – менее 500 рублей. 

Вырастет базовая величина

Согласно постановлению правительства, базовая величина с 1 января увеличивается до 27 рублей. С ростом этого показателя изменится размер связанных с ним социальных выплат, сборов, штрафов.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.

Снижаются пошлины на перевозимые товары 

Ввозить товары весом свыше 35 кг из-за границы будет выгоднее – уменьшается пошлина. С начала 2020 года при ввозе товаров на территорию ЕАЭС убирается понятие «неделимый товар».

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии, таможенная пошлина с 1 января 2020 года будет взиматься не со всей стоимости товара (как сейчас), а с превышения лимитов. Речь идет о так называемых «неделимых» товарах (например, холодильники, стиральные машины).

Теперь они потеряют свой «неделимый» статус и будут включаться в общий вес товаров для личного пользования. На таможне нужно будет заплатить пошлину только с превышения норм веса или стоимости с учетом частоты пересечения границы.

В 2019 году пошлина с «неделимых» товаров составляла 30% от стоимости, но не менее 4 евро за кг веса этого товара.

Напомним, что 1 января 2019 года начали действовать новые правила ввоза товаров в ЕАЭС. Белорусам ограничили беспошлинный ввоз до 23 кг на сумму 500 евро. Ранее эти показатели равнялись 50 кг и 1500 евро соответственно.

Повышается пенсионный возраст

11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ, который поставил точку в вопросе пенсионного возраста. Процесс повышения начался в стране с 2017 года и закончится в 2022-м.

Эта процедура ступенчатая: к нынешнему пенсионному возрасту граждан в начале года будут добавлять шесть месяцев, чтобы в итоге повысить показатель на три года. Так будет происходить до тех пор, пока возраст выхода на пенсию для мужчин не достигнет 63 лет и для женщин – 58-ми.

В наступившем году мужчины пойдут на пенсию в 62 года, женщины в 57 лет. Минимальный страховой стаж и для мужчин, и для женщин составит 17,5 лет.

Вырастет стоимость услуг ЖКХ

Белорусский президент 30 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год». Согласно документу, тарифы на ЖКУ вырастут дважды на сумму, не выше пяти долларов в эквиваленте за типовую двухкомнатную квартиру. Белорусов ожидают новые цены на газ и электричество.

22 декабря президент подписал указ, согласно которому в 2019 году повышение стоимости ЖКУ будет проходить в два этапа. Газо-, электро-, водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещения расходов на электроэнергию повысились и с 1 января 2019 года.

Продлевается программа «Семейный капитал»

Власти продлили ее до конца 2024 года. Программа «семейный капитал» для поддержки многодетных семей начала действовать с 2015 г. Семье открывают счет в 10 тыс. долларов в виде единовременной выплаты при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. Распоряжаться этими средствами можно после достижения ребенком 18 лет.

 
 
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С первого дня 2020 года в Беларуси изменится базовая величина, повысится пенсионный возраст, вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг. Повысится минимальная...
 
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