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Сколько детей родилось в новогоднюю ночь в стране
01.01.2020 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новом году первыми на свет появились малышки в Витебской и Гродненской областей,
В Витебской области в областном клиническом роддоме в 00.00.01 родилась девочка весом 2850 гр и ростом 49 см. Всего в области родилось в новогоднюю ночь 6 детей.
В Волковысской центральной районной больнице (Гродненская область) в 00.01 родилась девочка весом 3390 гр и ростом 51 см. Следующей в 00.05 на свет появилась малышка в Больнице скорой медицинской помощи Гродно — девочка весит 3420 гр. Всего в Гродненской области родилось рекордное по стране число малышей! В новогоднюю ночь здесь появилось 12 детей из них 7 девочек и 5 мальчиков.
В Минске первым
В Гомельской области первым новорожденным стала девочка. Она родилась в 00.15 в Городском роддоме Житковичей. У мамы малышки это шестой ребенок. Всего в области в новогоднюю ночь родилось 5 детей — 3 мальчика и 2 девочки.
В Минской области первым гражданином области стал мальчик весом 3640 гр и ростом 52 см, он родился в Жодинской городской больнице. А второй новогодний ребенок Минской области родился в Борисове.
Первой в Могилевской области в Больнице скорой медицинской помощи Могилева родилась девочка. Всего в Могилевской области в новогоднюю ночь появилось 3 ребенка — одна девочка и два мальчика.
В Брестском областном роддоме в 2.15 родилась малышка весом 3970 гр и ростом 53 см. Всего в области в новогоднюю ночь врачи приняли 2 девочек и 2 мальчиков.
По предварительным подсчетам пресс-службы Министерства здравоохранения, по всей стране в новогоднюю ночь помощь людям оказывали около 50 тысяч медицинских специалистов.
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В новом году первыми на свет появились малышки в Витебской и Гродненской областей.
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