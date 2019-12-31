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Сколько детей родилось в новогоднюю ночь в стране

01.01.2020 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новом году первыми на свет появились малышки в Витебской и Гродненской областей, сообщает пресс-служба Минздрава. Всего в новогоднюю ночь родилось более 40 детей.


Фото: pixabay.com

В Витебской области в областном клиническом роддоме в 00.00.01 родилась девочка весом 2850 гр и ростом 49 см. Всего в области родилось в новогоднюю ночь 6 детей.

В Волковысской центральной районной больнице (Гродненская область) в 00.01 родилась девочка весом 3390 гр и ростом 51 см. Следующей в 00.05 на свет появилась малышка в Больнице скорой медицинской помощи Гродно — девочка весит 3420 гр. Всего в Гродненской области родилось рекордное по стране число малышей! В новогоднюю ночь здесь появилось 12 детей из них 7 девочек и 5 мальчиков.

В Минске первым родился мальчик в 00.10 в Городском клиническом родильном доме № 2. Всего в новогоднюю ночь в столице родились 9 детей: 6 мальчиков и 3 девочки. Из них трое малышей (2 мальчика и 1 девочка) — в 5-й больнице. Еще два мальчика — во 2-м роддоме. Один мальчик и одна девочка — в 6-й больнице, мальчик — в 1-й клинике и девочка — в 3-й больнице.

В Гомельской области первым новорожденным стала девочка. Она родилась в 00.15 в Городском роддоме Житковичей. У мамы малышки это шестой ребенок. Всего в области в новогоднюю ночь родилось 5 детей — 3 мальчика и 2 девочки.

В Минской области первым гражданином области стал мальчик весом 3640 гр и ростом 52 см, он родился в Жодинской городской больнице. А второй новогодний ребенок Минской области родился в Борисове.

Первой в Могилевской области в Больнице скорой медицинской помощи Могилева родилась девочка. Всего в Могилевской области в новогоднюю ночь появилось 3 ребенка — одна девочка и два мальчика.

В Брестском областном роддоме в 2.15 родилась малышка весом 3970 гр и ростом 53 см. Всего в области в новогоднюю ночь врачи приняли 2 девочек и 2 мальчиков.

По предварительным подсчетам пресс-службы Министерства здравоохранения, по всей стране в новогоднюю ночь помощь людям оказывали около 50 тысяч медицинских специалистов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В новом году первыми на свет появились малышки в Витебской и Гродненской областей.
 
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