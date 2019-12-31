«Ко мне никто не приходит на день рождения». Родившиеся на Новый год - о том, как совместить праздники

Источник материала: Tut.by

Для большинства людей Новый год — это праздник всю ночь, мандарины, шампанское, бой курантов, «Ирония судьбы» и время подведения итогов. Но есть и те, для кого 31 декабря — день рождения, про который периодически забывают друзья, знакомые и даже родители! Мы позвали в студию тех, кто родился в последние сутки года, и узнали, как они мечтают провести этот день, и в чем недостатки такой даты рождения.