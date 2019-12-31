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Прививка от коррупции. В Беларуси появится «Госфармнадзор» и упрощенная система регистрации лекарств

01.01.2020 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси подписал указ о создании Государственного фармацевтического надзора в сфере обращения лекарственных средств — «Госфармнадзор». Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Reuters

Указом предписано министерству здравоохранения до 1 мая 2020 года создать государственное учреждение «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор» и обеспечить его функционирование.

«Основными задачами учреждения являются предотвращение поступления в обращение и своевременное изъятие из обращения некачественных, фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных средств с истекшим сроком годности; предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об обращении лекарственных средств», — говорится в документе.

«Госфармнадзор» будет подчиняться Министерству здравоохранения, а финансироваться за счет отчислений аптечных сетей. В их числе РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Белфармация», региональными предприятиями «Фармация».

Упрощенная госрегистрация

Также указом упрощается государственная регистрация лекарств. Комплекс предварительных технических работ должен составлять не более 30 рабочих дней с даты заключения договора между заявителем и РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Сумма расходов заявителя на госрегистрацию при упрощенном порядке не должна превышать 120 базовых величин, без учета НДС.

Для лекарств, которые уже имеюют регистрацию в Австралии, Австрии, США, Канаде, Швейцарии, Японии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландах, Швеции, Испании, Португалии, либо зарегистрированы уполномоченным органом ЕС для применения на территории этих государств, вводится упрощенная система регистрации.

Про упрощенной системы будут регистрироваться также лекарства для лечения туберкулеза, гепатита С, ВИЧ-инфекции, вакцины, прошедшие программу переквалификации Всемирной организации здравоохранения.

Попытки обуздать коррупцию

Еще в августе министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник анонсировал упрощение регистрации изделий медназначения и лекарственных средств, по его мнению, это должно стать «привикой от коррупции».

«Надо понимать, какие условия и причины порождают коррупцию. Ведь многие высказывали обоснованные замечания — что у нас сложная и зарегулированная система регистрации изделий медназначения, и ее тяжело пройти даже при наличии международных сертификатов. И чтобы ускорить это прохождение, решали вопросы не совсем законным путем», — пояснил глава Минздрава.

Тогда же он рассказал, что уже подготовлен проект документов об упрощении процедуры регистрации лекарств и изделий медназначения.

«Что касается лекарств, то если этот препарат имеет сертификаты в ЕС, США, Японии, то мы не сомневаемся в его качестве, и процедура идет по упрощенной схеме. Это не означает, что мы просто разрешаем его ввозить. Все равно проводятся определенные контрольные процедуры. Но в документах будет четко прописано — это занимает 35 дней и будет стоить максимум 120 базовых величин, а раньше процедура регистрации затягивалась на полтора года», — объяснил Караник.

«Дело медиков»

Напомним, что «дело медиков», которое стало обобщающим названием многочисленных случаев коррупции в системе здравоохранения, выявило недостатки в системе регистрации лекарств. Согласно версии Комитета госбезопасности, к многочисленным фактам взяточничества привела забюрократизированная система госзакупок лекарств и оборудования, которая создавала условия для коррупционных преступлений.

На скамью подсудимых попали не только врачи и чиновники из сферы здравоохранения, но и бизнесмены.

Одним из последних громких приговоров стал вердикт бывшему начальнику управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмиле Реутской. Ее признали виновной в получении взяток и мошенничестве — по версии следствия, она брала взятки за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии фармкомпании на фасовку и упаковку препаратов. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы.

27 декабря суд вынес приговор 21 фигуранту по «делу медиков». Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его заместитель Сергей Зинченко — к 3 годам лишения свободы. Бывший заместитель генерального директора Витебской «Фармации» Екатерина Шнитко также признана виновной (ч.3 ст.430). Она приговорена к 5 годам лишения свободы. Андрей Щука, который возглавлял «Фармацию» в Гродно, — к 2,5 года. Экс-директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий за получение взяток получил 6 лет лишения свободы, директор Гомельского предприятия «Фармация» Наталья Судакова — 3 года в колонии общего режима.

 
Теги: Гродно
 
 
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«Госфармнадзор» будет подчиняться Министерству здравоохранения, а финансироваться за счет отчислений аптечных сетей.
 
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