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В Минске задержали подозреваемого в краже из храма

01.01.2020 21:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ноябре в Полоцке обворовали церковь. Подозреваемого установили быстро, но к тому времени он покинул Беларусь. Он объявился в Минске на католическое Рождество — при выходе из костела его задержала милиция, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

В середине ноября в милицию поступило заявление о пропаже ювелирных украшений из церкви Полоцка. Неизвестный похитил серебряные и золотые изделия, переданные в виде пожертвований прихожанами. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 49-летний россиянин, который после совершения кражи покинул территорию Беларуси.

Очередной раз он прибыл в Беларусь в конце декабря. В ночь с 24 на 25 декабря россиянин пришел в один из минских костелов и после праздничной службы попытался там остаться. Однако это заметил сторож, и мужчине пришлось покинуть костел. На улице его ожидали милиционеры.

— На основании ранее добытых доказательств фигурант был задержан. В его автомобиле обнаружены перчатки и набор инструментов для взлома. Мужчина сознался в краже из церкви в Полоцке. Выяснилось, что сначала он под видом прихожанина приходил туда «на разведку», изучал план здания и искал укромные места, где можно спрятаться. Затем посетил службу, дождался ее окончания и спрятался в подсобном помещении. А совершив кражу, уехал в Россию, — рассказали в милиции.


Фото: пресс-служба МВД

Ущерб составил около двух тысяч рублей. «Добычу» задержанный сбыл в Санкт-Петербурге, откуда сам родом. Известно, что в России фигурант судим шесть раз, в том числе за аналогичные преступления. В местах лишения свободы в сумме он провел более 20 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В ноябре в Полоцке обворовали церковь. Подозреваемого установили быстро, но к тому времени он покинул Беларусь. Он объявился в Минске на католическое Рождество -...
 
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