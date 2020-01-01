Что ждет белорусов в 2020 году. Топ-10 событий

Источник материала: Tut.by

Делать какие-то прогнозы на 2020 год в Беларуси очень сложно. Можно с уверенностью сказать: единственное, что понятно про 2020-й — в нем на один день больше, чем в прошлом. Но мы все же составили топ из 10 событий, которых стоит ожидать в наступившем году.

Выборы президента

В 2020 году пройдут выборы президента Беларуси. Вероятной датой их проведения глава ЦИК Лидия Ермошина назвала 30 августа . Это, кстати, день рождения Александра Лукашенко, ему исполнится 66 лет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вызов действующему главе государства, который будет выдвигаться на свой шестой срок, пока готовы бросить один из лидеров кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич, сопредседатель БХД, экс-кандидат в депутаты Ольга Ковалькова, экс-депутат Анна Канопацкая, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич и председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Олег Гайдукевич.

И если еще в начале года ходили разговоры, что президентским выборам может предшествовать конституционная реформа, над которой сейчас идет работа, то недавно Лукашенко дал понять , что до выборов никаких изменений в Конституцию не предвидится.

Если новых желающих составить конкуренцию действующему президенту за это время не появится, то итоги выборов вряд ли кого-то удивят.

Шенгенские визы по 35 евро

Уже почти шесть лет белорусы ждут, когда будет подписан пакет соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии, и шенген подешевеет до 35 евро. В декабре 2019 года белорусский МИД заявил , что Беларусь готова «подписывать эти соглашения с 18 сентября этого года, с момента издания соответствующих указов президента Беларуси. Готовы до конца еще этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные». ЕС предложил белорусской стороне подписать соглашения в январе 2020-го в Брюсселе. Это значит, что соглашения вступят в силу позже, чем начнет действовать новый Визовый кодекс ЕС, предусматривающий подорожание шенгена до 80 евро. Белорусский МИД призвал Евросоюз до вступления соглашений в силу найти возможность «заморозить» цену на шенген для белорусов на уровне 60 евро.





Честно говоря, мы и сами рассчитывали, что соглашения с ЕС будут подписаны еще в 2019 году и даже писали об этом год назад . Надеемся, в третий раз нам писать об этом не придется, и в этом году визы, наконец, станут дешевле.

Обмен послами с США

Уже 12 лет в Беларуси нет посла Соединенных Штатов, его место занимает временный поверенный. В 2008 году отзыв белорусского посла Михаила Хвостова из Вашингтона для консультаций, и настоятельная рекомендация покинуть Беларусь послу США Карен Стюарт, объяснялись введением американских санкций в отношении концерна «Белнефтехим». Но в октябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал , что «реальным поводом» стало вмешательство США в выборы в Беларуси.



Посольство США в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сентябре 2019 года нашу страну посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. По его итогам стороны объявили, что Минск и Вашингтон возвращают послов после многолетнего перерыва, а в Минске появится новое здание посольства США. 4 января этого года Беларусь должен был посетить госсекретарь США Майкл Помпео. В Минске у него были запланированы встречи с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. Однако визит отложили из-за нападения на посольство США в Ираке.

Для большинства белорусов не имеет значения наличие посла США в Беларуси, но это важно для страны — особенно, когда договориться с бывшими недругами проще , чем с «ближайшим союзником и старшим братом».

Сериал «Интеграция»

Уже больше года тянется выяснение интеграционных взаимоотношений Беларуси и России, и нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка. Над «Программой действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» трудились как президенты двух стран ( потребовалось более 10 встреч! ), так и рабочие группы, которые подготовили 31 дорожную карту.

Итоговый документ президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко должны были подписать 8 декабря, а затем 20-го. Однако он так и не был подписан: Россия и Беларусь не договорились по газу, нефти и налогам.

Переговоры велись даже 31 декабря 2019 года. В итоге цены на газ для Беларуси на уровне 2019 года (127 долларов за тысячу кубометров) будет действовать всего два месяца , а обсуждение поставок российской нефти закончилось тем, что Александр Лукашенко потребовал обеспечить нефть из альтернативных источников.



Фото: Reuters

Так что сериал «Углубленная интеграция с РФ» по-прежнему на наших экранах, но в финале первого сезона нам пообещали, что роуминга между Беларусью и Россией точно не будет — плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.

Запуск АЭС

Кто за, кто нет — а запустить первую белорусскую АЭС по планам должны уже в этом году. Пару недель назад там начался этап горячей обкатки , проще говоря, реакторную установку испытывали на прочность, пока без ядерного топлива, с помощью тепловыделяющих имитаторов. Это самый масштабный этап (хотя и не последний) перед физическим пуском станции.

Пуск первого энергоблока намечен на январь. Ранее планировалось, что он заработает в 2018 году. Но из-за того, что Беларусь после инцидента решила заменить корпус реактора , сроки перенесли сначала на 2019 год, потом на 2020-й.

Литва по-прежнему выступает против АЭС у своих границ, потому в декабре внесла изменения в законы, чтобы белорусская электроэнергия не попала в страну, даже через Россию. Впрочем, не это главная проблема.





Как озвучил весной Александр Лукашенко, строительство обойдется в сумму не менее 7 млрд долларов. До сих пор не ясно, куда Беларусь будет девать излишки энергии. А главное, во сколько самим белорусам обойдется электроэнергия. Этот вопрос президенту задавали весной, но ответа нет до сих пор. «Мы строим АЭС за счет российского кредита, который надо будет возвращать. Электроэнергия будет недешевая. Может, даже придется дотировать. Надо посмотреть, из чего мы возьмем эти деньги», — говорил тогда Лукашенко.

Компенсация за «грязную нефть»

В апреле прошлого года резко ухудшилось качество российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба»: содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти в Европу и на два белорусских НПЗ были приостановлены, поскольку это могло привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Беларусь также прекратила экспортировать свою нефть и нефтепродукты. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились спустя две недели.



Фото: transoil.by

Перебои больно ударили по белорусской экономике, приведя к замедлению прироста ВВП и недополучению валютной выручки. Александр Лукашенко оценивал потери от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Мозырский НПЗ выставил претензии «Роснефти» за поставленную загрязненную нефть в размере 155 млн долларов. В декабре посол Беларуси в России Владимир Семашко назвал новую цифру — 70 млн долларов.

Российская сторона уже компенсировала убытки за некондиционную нефть Казахстану и Украине, выплатила часть компенсации Польше, но в случае с Беларусью «все еще считает ее размер» и требует от Минска документальных подтверждений ущерба и объемов «грязной нефти». Но в этом году компенсация, пусть и неизвестно в каком размере, должна поступить в бюджет Беларуси.

Цены на лекарства пойдут вниз?

На днях в Минске вынесли приговор по громкому «делу медиков» в отношении 21 человека за взятки и откаты (основной процесс из череды подобных). Когда-то зачистки в этой сфере начались с заявления: якобы именно из-за коррупции цены на лекарства и оборудование были завышены на 10−60%. Приговоры вынесены, вот только кардинальных изменений на ценниках в аптеках люди пока не заметили. Как и прежде, белорусы везут препараты из соседних России, Украины и Польши: там дешевле.



Фото: Reuters

Однако летом, со сменой руководства, Минздрав взялся изучать разницу в ценах у нас и за границей — в референтных странах (то есть сходных по условиям), опросив граждан — что покупают там чаще всего. Часть из того, что лидирует по опросам, включили в новый перечень препаратов, на которые будут установлены предельные отпускные цены. Он заработает с 2020 года. В списке появилось как минимум 100 позиций.

Зарплаты бюджетникам и пособия по безработице

С 2020 года зарплаты бюджетников будут считать по-новому. Во-первых, тарифную ставку первого разряда (по которой был расчет прежде) заменят на базовую ставку и зарплату будут считать по 18-разрядной тарифной сетке.

Власти обещают, что с новой системой получки не уменьшатся (без учета премии). Хотя, например, медики уже беспокоятся, ведь их заработок очень зависит от дополнительных начислений. Белорусам предстоит узнать, как новая схема будет работать на практике.



фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В бюджете на этот год предусмотрен фонд оплаты труда, который обеспечит среднегодовой рост зарплат не менее чем на 10% (в сравнении с 2019-м). В первую очередь, это касается медиков (им и вовсе на 20%) , учителей и низкооплачиваемых работников.

Кроме того, на днях было озвучено, что Минтруда и соцзащиты думают над тем, чтобы увеличить пособия по безработице . Прежде всего, для двух категорий: жителям регионов с напряженной ситуацией на рынке, а также людям старше 50 лет, которым тяжело устроиться. Сейчас средний размер пособия по безработице составляет всего 27 рублей.

Реформа КоАП

Как мрачно шутят белорусы, в нашей стране любого можно привлечь к уголовной ответственности. А кого нельзя привлечь к уголовной, того можно привлечь к административной.

На совещании в декабре эту истину озвучил и президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что «эта важная тема касается и волнует всех граждан». И привел в пример статистику, согласно которой за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.





Он поручил реформировать Кодекс об административных правонарушениях (своего рода Библию, на которую ориентируются сотрудники более 70 ведомств, составляя административные протоколы и выписывая штрафы).

Уже к 1 марта будет разработана концепция изменений, к 1 мая должна быть готова новая редакция КоАП, а в июле ее должен рассмотреть президент.

Реформа в КоАП обещает быть масштабной — из кодекса уберут порядка 50 статей ; сократят количество ведомств, чьи сотрудники имеют право выписывать «административку»; выделят в отдельную группу нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации; а главное: не всегда правонарушение будет заканчиваться протоколом и штрафом, иногда — только предупреждением.

Кстати, если у вас есть идеи по поводу реформы КоАП — власти ждут ваших предложений и обещают внимательно их рассмотреть.

Открытие четырех станций третьей линии метро

Осенью метростроевцы соединили тоннелем четыре новые станции метро («Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода»). Участок протяженностью 3,5 км обещают запустить в 2020 году, и уже весной его будут соединять с существующей веткой (для чего закроют движение на нескольких станциях примерно на неделю). А механизированный щит «Алеся», который помогал прокладывать путь, уже достали на поверхность, чтобы перебросить на вторую очередь строительства.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, вся третья линия свяжет микрорайоны Зеленый Луг и Курасовщину, но на это еще уйдут годы. Пока вовсю готовят четыре первые станции: монтируют оборудование и обкатывают новые поезда , занимаются отделкой помещений и работают над деталями в художественных мастерских, чтобы задать дух новым станциям столичной подземки.