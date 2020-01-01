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Что ждет белорусов в 2020 году. Топ-10 событий
02.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Делать какие-то прогнозы на 2020 год в Беларуси очень сложно. Можно с уверенностью сказать: единственное, что понятно про 2020-й — в нем на один день больше, чем в прошлом. Но мы все же составили топ из 10 событий, которых стоит ожидать в наступившем году.
Выборы президента
В 2020 году пройдут выборы президента Беларуси. Вероятной датой их проведения глава ЦИК Лидия Ермошина
Вызов действующему главе государства, который будет выдвигаться на свой шестой срок, пока готовы бросить один из лидеров кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич, сопредседатель БХД, экс-кандидат в депутаты Ольга Ковалькова, экс-депутат Анна Канопацкая, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич и председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Олег Гайдукевич.
И если еще в начале года ходили разговоры, что президентским выборам может предшествовать конституционная реформа, над которой сейчас идет работа, то
Если новых желающих составить конкуренцию действующему президенту за это время не появится, то итоги выборов вряд ли кого-то удивят.
Шенгенские визы по 35 евро
Уже почти шесть лет белорусы ждут, когда будет подписан пакет соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии, и шенген подешевеет до 35 евро. В декабре 2019 года белорусский МИД
Честно говоря, мы и сами рассчитывали, что соглашения с ЕС будут подписаны еще в 2019 году и даже
Обмен послами с США
Уже 12 лет в Беларуси нет посла Соединенных Штатов, его место занимает временный поверенный. В 2008 году отзыв белорусского посла Михаила Хвостова из Вашингтона для консультаций, и настоятельная рекомендация покинуть Беларусь послу США Карен Стюарт, объяснялись введением американских санкций в отношении концерна «Белнефтехим». Но в октябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко
В сентябре 2019 года нашу страну посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. По его итогам стороны объявили, что Минск и Вашингтон
Для большинства белорусов не имеет значения наличие посла США в Беларуси, но это важно для страны — особенно, когда договориться с бывшими недругами
Сериал «Интеграция»
Уже больше года тянется выяснение интеграционных взаимоотношений Беларуси и России, и нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка. Над «Программой действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» трудились как президенты двух стран (
Итоговый документ президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко должны были подписать 8 декабря, а затем 20-го. Однако он так и не был подписан: Россия и Беларусь
Переговоры велись даже 31 декабря 2019 года. В итоге цены на газ для Беларуси на уровне 2019 года (127 долларов за тысячу кубометров) будет действовать
Так что сериал «Углубленная интеграция с РФ» по-прежнему на наших экранах, но в финале первого сезона нам пообещали, что роуминга между Беларусью и Россией
Запуск АЭС
Кто за, кто нет — а запустить первую белорусскую АЭС по планам должны уже в этом году. Пару недель назад там
Пуск первого энергоблока намечен на январь. Ранее планировалось, что он заработает в 2018 году. Но из-за того, что Беларусь после инцидента решила
Литва по-прежнему выступает против АЭС у своих границ, потому в декабре
Как
Компенсация за «грязную нефть»
В апреле прошлого года резко ухудшилось качество российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба»: содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти в Европу и на два белорусских НПЗ были приостановлены, поскольку это могло привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Беларусь также прекратила экспортировать свою нефть и нефтепродукты. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились спустя две недели.
Перебои больно ударили по белорусской экономике, приведя к замедлению прироста ВВП и недополучению валютной выручки. Александр Лукашенко
Российская сторона уже компенсировала убытки за некондиционную нефть Казахстану и Украине, выплатила часть компенсации Польше, но в случае с Беларусью «все еще считает ее размер» и
Цены на лекарства пойдут вниз?
На днях в Минске
Однако летом, со сменой руководства, Минздрав взялся
Зарплаты бюджетникам и пособия по безработице
С 2020 года зарплаты бюджетников
Власти обещают, что с новой системой получки не уменьшатся (без учета премии). Хотя, например, медики уже беспокоятся, ведь их заработок очень зависит от дополнительных начислений. Белорусам предстоит узнать, как новая схема будет работать на практике.
В бюджете на этот год предусмотрен фонд оплаты труда, который обеспечит среднегодовой рост зарплат не менее чем на 10% (в сравнении с 2019-м). В первую очередь, это касается медиков
Кроме того, на днях было озвучено, что Минтруда и соцзащиты думают над тем, чтобы
Реформа КоАП
Как мрачно шутят белорусы, в нашей стране любого можно привлечь к уголовной ответственности. А кого нельзя привлечь к уголовной, того можно привлечь к административной.
На совещании в декабре эту истину
Он поручил реформировать Кодекс об административных правонарушениях (своего рода Библию, на которую ориентируются сотрудники более 70 ведомств, составляя административные протоколы и выписывая штрафы).
Уже к 1 марта будет разработана концепция изменений, к 1 мая должна быть готова новая редакция КоАП, а в июле ее должен рассмотреть президент.
Реформа в КоАП обещает быть масштабной — из кодекса уберут
Кстати, если у вас есть идеи по поводу реформы КоАП —
Открытие четырех станций третьей линии метро
Осенью метростроевцы
Напомним, вся третья линия свяжет микрорайоны Зеленый Луг и Курасовщину, но на это еще уйдут годы. Пока вовсю готовят четыре первые станции: монтируют оборудование и
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Чего-то Беларусь ждет много лет, а другие планы пока вызывают лишь тревогу. TUT.BY посмотрел календарь на этот год.
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