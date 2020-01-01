Двадцать шесть лет в энергетике

Источник материала: Чырвоны прамень

В трудовой книжке Андрея Попова значится одно место работы. Путь в энергетику у нынешнего заместителя начальника цеха централизованного ремонта начался двадцать шесть лет назад. В ЦЦР Лукомльской ГРЭС молодой человек был принят на должность стажёра. А сейчас он уже руководитель, в подчинении у которого более 80 человек.





Принципиальность и ответственность – основные черты характера энергетика. Это позволило ему с отличием в своё время окончить Белорусский национальный технический университет, состояться в профессии.

Дело жизни хочет передать по наследству: сын Андрея собирается поступать в то же учебное заведение, в котором прежде учился отец.

В преддверии 50-летия Лукомльской ГРЭС и Нового года новолукомчанина порадовали профессиональной наградой: ему объявлена Благодарность Министерства энергетики Республики Беларусь.

Варвара ЮРКЕВИЧ.