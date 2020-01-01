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Двадцать шесть лет в энергетике

02.01.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В трудовой книжке Андрея Попова значится одно место работы.  Путь в энергетику у нынешнего заместителя начальника цеха централизованного ремонта  начался двадцать шесть  лет назад. В ЦЦР Лукомльской ГРЭС молодой человек был принят на должность стажёра. А сейчас он уже руководитель,  в подчинении у которого  более 80 человек. 

Двадцать шесть лет в энергетике

В преддверии 50-летия Лукомльской ГРЭС и Нового года новолукомчанину Андрею Попову вручена Благодарность Министерства энергетики Республики Беларусь.

Принципиальность и ответственность – основные черты характера энергетика. Это позволило ему с отличием в своё время окончить Белорусский национальный технический университет, состояться в профессии.
Дело жизни хочет передать по наследству: сын Андрея собирается поступать в то же учебное заведение, в котором прежде учился отец.
В преддверии 50-летия Лукомльской ГРЭС и Нового года новолукомчанина порадовали профессиональной наградой: ему объявлена Благодарность Министерства энергетики Республики Беларусь.

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 
 
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В трудовой книжке Андрея Попова значится одно место работы.  Путь в энергетику у нынешнего заместителя начальника цеха централизованного ремонта  начался
 
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