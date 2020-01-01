На районной елке в Глуске наградили ребят, отличившихся в учебе, спорте и творчестве

Источник материала: Радзiма





Услышать поздравления от одноклассников и взрослых, увидеть музыкальные номера в исполнении сверстников, порадоваться успехам ровесников и, конечно, насладиться волшебной сказкой — всё это смогли ребята, приглашенные 27 декабря на районную благотворительную елку.

Все знают давнюю традицию: кто из детей очень старался целый год, того обязательно под Новый год ждет сюрприз. Так было и в этот раз, только подарки за отличную учебу, творческие и спортивные достижения школьникам вручал не Дед Мороз, а председатель районного исполнительного комитета Степан Чечуха. Памятные подарки получили победители и призеры областного этапа школьных предметных олимпиад прошлого учебного года Ольга Алехна, Полина Сличенок и Максим Горавиков, конкурсов научно-исследовательских работ областного, республиканского и международного уровней Софья Сергеева, Анна Голуб, Дмитрий Трибуш и Елизавета Лёзова, областных, республиканских и международных творческих конкурсов и фестивалей Карина Красовская, Юлия Дидух, Валерий Мохнев, Альбина Лубкова (девочка в этот день была на республиканской елке, и подарок за нее получала педагог Светлана Луцкевич). А потом на сцену поднялась гандбольная команда — ребята, весь прошедший год выступавшие на соревнованиях и привозившие домой кубки, спортсмены, выступающие за сборную Могилёвской области: Павел Статкевич, Павел Лисица, Владислав Панкратьев, Григорий Дещеня, Павел Голуб, Никита Параховник, Владислав Голомако, Даниил Кашко, Никита Боярко, Михаил Аббасов, Николай Голомако, Артём Володько, Евгений Трифонов.

Всем, кто собрался в зале, Степан Владимирович пожелал весело встретить праздник и с пользой провести каникулы, чтобы в новом году исполнялись желания, а сами ребята старались и своим трудом и устремленностью добивались намеченных целей.

Потом был концерт по заявкам. Снегурочка и Снеговик читали письма-желания из почты Деда Мороза от глусских ребятишек и с помощью других ребят эти желания исполняли. А из школ райцентра вела репортажи Мышка: встречалась со школьниками, а те прямо на камеру говорили слова поздравлений друзьям и одноклассникам. Кстати, отдельное видео-поздравление прислал наш земляк-чемпион Юрий Голуб, да не откуда-нибудь, а из далекой страны Норвегии, и пожелал всем детям Глусского района добра, радости, позитива и улыбок.

Ну и как же Новый год без сказки? Приглашенным на праздник ребятам показали «Морозко» — нестареющую волшебную историю о том, как добро борется со злом и как в конечном итоге кротость, отзывчивость и любовь побеждают зависть и несправедливость.

О. ПЕТРОВА, фото А. АВТУХОВОЙ