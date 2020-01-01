ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На районной елке в Глуске наградили ребят, отличившихся в учебе, спорте и творчестве

02.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

На районной елке в Глуске наградили ребят, отличившихся в учебе, спорте и творчестве

Услышать поздравления от одноклассников и взрослых, увидеть музыкальные номера в исполнении сверстников, порадоваться успехам ровесников и, конечно, насладиться волшебной сказкой — всё это смогли ребята, приглашенные 27 декабря на районную благотворительную елку.

Все знают давнюю традицию: кто из детей очень старался целый год, того обязательно под Новый год ждет сюрприз. Так было и в этот раз, только подарки за отличную учебу, творческие и спортивные достижения школьникам вручал не Дед Мороз, а председатель районного исполнительного комитета Степан Чечуха. Памятные подарки получили победители и призеры областного этапа школьных предметных олимпиад прошлого учебного года Ольга Алехна, Полина Сличенок и Максим Горавиков, конкурсов научно-исследовательских работ областного, республиканского и международного уровней Софья Сергеева, Анна Голуб, Дмитрий Трибуш и Елизавета Лёзова, областных, республиканских и международных творческих конкурсов и фестивалей Карина Красовская, Юлия Дидух, Валерий Мохнев, Альбина Лубкова (девочка в этот день была на республиканской елке, и подарок за нее получала педагог Светлана Луцкевич). А потом на сцену поднялась гандбольная команда — ребята, весь прошедший год выступавшие на соревнованиях и привозившие домой кубки, спортсмены, выступающие за сборную Могилёвской области: Павел Статкевич, Павел Лисица, Владислав Панкратьев, Григорий Дещеня, Павел Голуб, Никита Параховник, Владислав Голомако, Даниил Кашко, Никита Боярко, Михаил Аббасов, Николай Голомако, Артём Володько, Евгений Трифонов.

Всем, кто собрался в зале, Степан Владимирович пожелал весело встретить праздник и с пользой провести каникулы, чтобы в новом году исполнялись желания, а сами ребята старались и своим трудом и устремленностью добивались намеченных целей.

Потом был концерт по заявкам. Снегурочка и Снеговик читали письма-желания из почты Деда Мороза от глусских ребятишек и с помощью других ребят эти желания исполняли. А из школ райцентра вела репортажи Мышка: встречалась со школьниками, а те прямо на камеру говорили слова поздравлений друзьям и одноклассникам. Кстати, отдельное видео-поздравление прислал наш земляк-чемпион Юрий Голуб, да не откуда-нибудь, а из далекой страны Норвегии, и пожелал всем детям Глусского района добра, радости, позитива и улыбок.

Ну и как же Новый год без сказки? Приглашенным на праздник ребятам показали «Морозко» — нестареющую волшебную историю о том, как добро борется со злом и как в конечном итоге кротость, отзывчивость и любовь побеждают зависть и несправедливость.

О. ПЕТРОВА, фото А. АВТУХОВОЙ

Больше фото смотрите здесь

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услышать поздравления от одноклассников и взрослых, увидеть музыкальные номера в исполнении сверстников, порадоваться успехам ровесников и, конечно,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Интеллектуал, одиночка, проблемный ребенок. Что известно о парне, который напал на РОВД в Верхнедвинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика