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У абонентов МТИС с экранов пропал канал ТНТ. Что произошло?
02.01.2020 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МТИС (Минские телевизионные информационные сети) перестали транслировать телеканал ТНТ, сообщили TUT.BY пользователи.
Действительно, вместо него в сетке вещания в «цифре» на частоте 402 МГц, которую раньше занимал ТНТ International, с 1 января
По информации TUT.BY, у МТИС закончился договор на трансляцию ТНТ. Появится ли он снова в сетке вещания столичных телесетей, пока не известно.
Канал KVARTAL TV — детище украинской студии «Квартал 95». «Это развлекательный канал для молодого и активного зрителя с хорошим чувством юмора», — представляет его МТИС.
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По информации TUT.BY, у МТИС закончился договор на трансляцию ТНТ.
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