У абонентов МТИС с экранов пропал канал ТНТ. Что произошло?

Источник материала: Tut.by

МТИС (Минские телевизионные информационные сети) перестали транслировать телеканал ТНТ, сообщили TUT.BY пользователи.



Фото с сайта МТИС

Действительно, вместо него в сетке вещания в «цифре» на частоте 402 МГц, которую раньше занимал ТНТ International, с 1 января появился телеканал KVARTAL TV.

По информации TUT.BY, у МТИС закончился договор на трансляцию ТНТ. Появится ли он снова в сетке вещания столичных телесетей, пока не известно.

Канал KVARTAL TV — детище украинской студии «Квартал 95». «Это развлекательный канал для молодого и активного зрителя с хорошим чувством юмора», — представляет его МТИС.