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КОТОкомбы Эрмитажа. Репортаж про животных, которые живут в подвалах музея
02.01.2020 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы знали, что в Эрмитаже живут настоящие коты, еще с 18 века? Раньше их главной задачей было охотиться на мышей и крыс. Сейчас вредителей нет, но коты остались, чтобы грызунам не давать повода вернуться. Эрмитажных «охранников» около 70, они живут в подвалах музея, но иногда выходят погулять во двор. Вход в выставочные залы им строго запрещен: может сработать сигнализация, да и мало ли что животные могут сделать с экспонатами. Кто ухаживает за котами, на какие средства они существуют и можете ли вы к себе домой забрать эрмитажного «охранника» — все ответы в нашем видео.
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Кто ухаживает за котами, на какие средства они существуют и можете ли вы к себе домой забрать эрмитажного охранника - все ответы в нашем видео.
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