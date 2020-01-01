КОТОкомбы Эрмитажа. Репортаж про животных, которые живут в подвалах музея

Источник материала: Tut.by

Вы знали, что в Эрмитаже живут настоящие коты, еще с 18 века? Раньше их главной задачей было охотиться на мышей и крыс. Сейчас вредителей нет, но коты остались, чтобы грызунам не давать повода вернуться. Эрмитажных «охранников» около 70, они живут в подвалах музея, но иногда выходят погулять во двор. Вход в выставочные залы им строго запрещен: может сработать сигнализация, да и мало ли что животные могут сделать с экспонатами. Кто ухаживает за котами, на какие средства они существуют и можете ли вы к себе домой забрать эрмитажного «охранника» — все ответы в нашем видео.