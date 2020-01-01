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Ветрено и скользко. Какой будет погода в пятницу, 3 января

02.01.2020 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гололедица и до + 5 °C ожидается в Беларуси 3 января, сообщают синоптики Республиканского центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В стране будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром — слабый туман, гололед и гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью — до -5 °C, днем — до+ 5 °C.

 
 
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Днем по в некоторых регионах страны будет до + 5 °C.
 
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