Ветрено и скользко. Какой будет погода в пятницу, 3 января

Источник материала: Tut.by

Гололедица и до + 5 °C ожидается в Беларуси 3 января, сообщают синоптики Республиканского центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В стране будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром — слабый туман, гололед и гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью — до -5 °C, днем — до+ 5 °C.