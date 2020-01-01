|
Ветрено и скользко. Какой будет погода в пятницу, 3 января
02.01.2020 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гололедица и до + 5 °C ожидается в Беларуси 3 января,
В стране будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром — слабый туман, гололед и гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью — до -5 °C, днем — до+ 5 °C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем по в некоторых регионах страны будет до + 5 °C.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)