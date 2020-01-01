1 января корреспондент СТВ в прямом эфире пыталась рассказать о забеге трезвости, но это было странно

Источник материала: Tut.by

Вечером 1 января канал СТВ провел прямое включение с улиц Минска — и во время него репортер канала Елена Козлова пыталась рассказать о забеге трезвости и открытии горнолыжной трассы «Солнечная долина». Ее выступление запомнилось телезрителям неуверенной речью и странным поведением в кадре.

Ведущий в студии после окончания прямого эфира был профессионально невозмутим.

TUT.BY спросил заместителя генерального директора СТВ Кирилла Казакова, что случилось с корреспондентом Козловой во время эфира.

— Девушка переволновалась. Она весь день была на ногах, снимала, вечером было одно из первых для нее прямых включений. У нее поднялось давление, после окончания включения корреспондент потеряла сознание, ее приводил в чувство оператор. Елене понадобилась медицинская помощь. Сейчас с ней, слава Богу, все в порядке, — пояснил Кирилл Казаков.