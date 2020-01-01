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В Гомеле из-за Деда Мороза едва не сгорела городская елка
02.01.2020 21:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле возле новогодней елки загорелась скульптура Деда Мороза. Об этом сообщает ЧП Гомель | Гомельская область.
Инцидент произошел около 18.00 2 января на Речицком проспекте на площадке возле гипермаркета «Гиппо».
«По прибытии работников МЧС открытого горения не наблюдалось. В ходе проверки установлено, что на металическом каркасе в форме деда Мороза обгорела мишура. Елка не повреждена. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
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Инцидент произошел около 18.30 2 января на проспекте Речицком на площадке возле гипермаркета «Гиппо».
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