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В Гомеле из-за Деда Мороза едва не сгорела городская елка

02.01.2020 21:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле возле новогодней елки загорелась скульптура Деда Мороза. Об этом сообщает ЧП Гомель | Гомельская область.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Инцидент произошел около 18.00 2 января на Речицком проспекте на площадке возле гипермаркета «Гиппо».

«По прибытии работников МЧС открытого горения не наблюдалось. В ходе проверки установлено, что на металическом каркасе в форме деда Мороза обгорела мишура. Елка не повреждена. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Напомним, два года назад в Гомеле из-за неисправной иллюминации сгорели две ели — возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» и на площади Победы. В обоих случаях от новогодних деревьев остался лишь оплавившийся остов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел около 18.30 2 января на проспекте Речицком на площадке возле гипермаркета «Гиппо».
 
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