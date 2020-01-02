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Ветер и снова снег. Погода в Могилеве в рождественские выходные

03.01.2020 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот и наступила 2-дневная рабочая неделя, за которой — 3-дневные рождественские выходные. Всегда бы так, да? Погода в Могилеве будет ветреной, немного морозной, местами солнечной.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 3 января, будет −2…+1 °С, солнечно.

В рабочую субботу будет ноль и +1 °С, пасмурно, мокрый снег. Поднимется порывистый ветер.

В воскресенье, 5 января, прогнозируют −3…−0 °С и метель. Будет по-прежнему ветрено и пасмурно.

В выходной понедельник подморозит — −3…−2 °С. Но снега уже не прогнозируют, днем может выглянуть солнце.

В Рождество, во вторник, будет до −2 °С, пройдет небольшой снег.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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