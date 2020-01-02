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Ветер и снова снег. Погода в Могилеве в рождественские выходные
03.01.2020 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вот и наступила 2-дневная рабочая неделя, за которой — 3-дневные рождественские выходные. Всегда бы так, да? Погода в Могилеве будет ветреной, немного морозной, местами солнечной.
Сегодня, 3 января, будет −2…+1 °С, солнечно.
В рабочую субботу будет ноль и +1 °С, пасмурно, мокрый снег. Поднимется порывистый ветер.
В воскресенье, 5 января, прогнозируют −3…−0 °С и метель. Будет по-прежнему ветрено и пасмурно.
В выходной понедельник подморозит — −3…−2 °С. Но снега уже не прогнозируют, днем может выглянуть солнце.
В Рождество, во вторник, будет до −2 °С, пройдет небольшой снег.
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