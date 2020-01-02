Коммунальники достали из Свислочи сумку с человеческими конечностями

Источник материала: Tut.by

В Минске 2 января коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку с останками конечностей человека. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники коммунальной службы обратились в столичную милицию накануне около полудня. Они пояснили, что проводили очистные работы в реке Свислочь и достали спортивную сумку с останками конечностей человека.



Фото: пресс-служба МВД

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.