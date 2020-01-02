|
На какие стройки в Витебской области в 2020 году пойдут деньги из бюджета региона - и сколько
03.01.2020 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты облсовета утвердили инвестиционную программу на 2020 год. Куда пойдут деньги в первую очередь,
В Витебске в 2020-м из областного бюджета пойдут средства на реконструкцию Полоцкого путепровода, корпуса № 2 областного онкодиспансера, Республиканского центра медреабилитации воинов-интернационалистов.
В одном из новых микрорайонов Орши хотят строить поликлинику. Здесь же будут реконструировать спорткомплекс.
Реставрация с реконструкцией ждет Свято-Духов женский монастырь в Витебске и мемориальный комплекс «Прорыв» в Ушачском районе.
В агрогородке Бабиничи планируют отремонтировать ФОК.
В регионе должно появиться почти 50 станций обезжелезивания — в Юзефово Верхнедвинского района, в Соколище, Головчицах, Горбачево Россонского района, Старом Селе, Сорочино, Дубровке и Глыбочке Ушачского района.
На строительство (реконструкцию) объектов коммунальной собственности потратят почти 100 млн рублей, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в жилых районах — почти 55 млн рублей.
В сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства планируют освоить 73,9 млн рублей.
23,2 млн рублей направят на строительство и реконструкцию медучреждений. На ремонт спортивных объектов — 1,3 млн рублей, реставрацию памятников архитектуры — 307 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске в 2020-м из областного бюджета пойдут средства на реконструкцию Полоцкого путепровода, корпуса № 2 областного онкодиспансера, Республиканского центра...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)