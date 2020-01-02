На какие стройки в Витебской области в 2020 году пойдут деньги из бюджета региона - и сколько

Источник материала: Tut.by

Депутаты облсовета утвердили инвестиционную программу на 2020 год. Куда пойдут деньги в первую очередь, рассказывают «Витебские вести».

В Витебске в 2020-м из областного бюджета пойдут средства на реконструкцию Полоцкого путепровода, корпуса № 2 областного онкодиспансера, Республиканского центра медреабилитации воинов-интернационалистов.

В одном из новых микрорайонов Орши хотят строить поликлинику. Здесь же будут реконструировать спорткомплекс.

Реставрация с реконструкцией ждет Свято-Духов женский монастырь в Витебске и мемориальный комплекс «Прорыв» в Ушачском районе.

В агрогородке Бабиничи планируют отремонтировать ФОК.

В регионе должно появиться почти 50 станций обезжелезивания — в Юзефово Верхнедвинского района, в Соколище, Головчицах, Горбачево Россонского района, Старом Селе, Сорочино, Дубровке и Глыбочке Ушачского района.

На строительство (реконструкцию) объектов коммунальной собственности потратят почти 100 млн рублей, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в жилых районах — почти 55 млн рублей.

В сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства планируют освоить 73,9 млн рублей.

23,2 млн рублей направят на строительство и реконструкцию медучреждений. На ремонт спортивных объектов — 1,3 млн рублей, реставрацию памятников архитектуры — 307 тысяч рублей.